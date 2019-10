Pétrole: Moscou va pleinement respecter les quotas de l'Opep+ en octobre

Moscou (awp/afp) - La Russie va pleinement remplir en octobre l'accord de réduction de la production de pétrole conclu par l'Organisation des pays producteurs de pétrole (Opep) et ses alliés, a déclaré mercredi le ministre russe de l'Energie.

"Oui, notre objectif est de respecter pleinement l'accord" en octobre, a répondu Alexandre Novak, interrogé lors d'un forum énergétique à Moscou, selon les agences russes.

Les 24 membres de l'Opep+ ont décidé l'année dernière de réduire la production de 1,2 million de barils par jour à partir de janvier 2019 pour pousser les prix à la hausse, après une chute de 40% entre 2014 et 2019.

Selon les calculs de Bloomberg, la Russie n'a rempli ses obligations qu'à 74% en moyenne entre janvier et août. Depuis janvier, la Russie n'a rempli - et même excédé - les quotas requis qu'en mai, juin et juillet.

Dans une interview accordée mercredi à l'agence russe Interfax, le secrétaire général de l'Opep Mohammed Barkindo a indiqué que l'accord avait été rempli dans l'ensemble "à 136% en août", certains pays excédant les réductions demandées.

Le prix du baril de Brent se situe actuellement autour de 60 dollars contre plus de 75 dollars il y a un an, après avoir chuté à 50 dollars fin 2018.

Prolongées jusqu'à mars 2020, les réductions décidées par l'Opep+ n'ont pas réussi à faire grimper le baril à plus de 70 dollars, ce qui explique le scepticisme de certains analystes quant aux effets de la stratégie de l'Opep+.

Alexandre Novak a déclaré que les "guerres commerciales" et les "sanctions" étaient devenues les facteurs principaux influençant les prix du pétrole, au détriment de l'offre et de la demande du marché.

Mohammed Barkindo a également durement critiqué les sanctions américaines visant les secteurs pétroliers de l'Iran et du Venezuela, indiquant qu'elles "faussent le marché" et étaient "contre-productives".

