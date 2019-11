Pétrole: fort rebond de la production saoudienne en octobre (Opep)

Paris (awp/afp) - La production de brut de l'Arabie saoudite a fortement rebondi en octobre après une chute enregistrée en septembre à la suite d'une attaque sur des installations du royaume, a indiqué jeudi l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep).

La production de brut de l'ensemble des pays de l'Opep a atteint 29,650 millions de barils par jour (mb/j) au mois d'octobre, en forte hausse de 943.000 barils par jour par rapport à septembre, selon des sources secondaires (indirectes).

Elle a été essentiellement tirée par un bond de 1,094 mb/j de la production saoudienne, qui a atteint 9,890 mb/j, soit un peu plus que le niveau du mois d'août (9,851 mb/j) et surtout beaucoup plus qu'en septembre (8,796 mb/j).

Sa production avait en effet été fortement réduite à la mi-septembre à la suite d'attaques contre des infrastructures pétrolières sur son sol.

Au final, la production globale de l'Opep est toutefois restée inférieure le mois dernier à son niveau d'août.

Le cartel et ses partenaires - notamment la Russie - sont engagés depuis 2016 dans une réduction volontaire de leur production afin de soutenir les cours.

