New York (awp/afp) - Le baril américain de brut est passé sous les 8 dollars lundi en cours de séance, son plus bas jamais atteint, dans un marché anéanti par une demande en chute libre et des réserves s'approchant de la saturation aux Etats-Unis.

Vers 16H45 GMT (18H45 à Paris), le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en mai, dont c'est l'avant-dernier jour de cotation, s'effondrait de plus de 57% à 7,82 dollars.

afp/rp