New York (awp/afp) - Le baril londonien a terminé jeudi à son plus bas niveau en deux ans et demi, les investisseurs se demandant si la Russie allait accepter la proposition de l'Opep de réduire encore plus sa production pour enrayer la chute des cours liée au coronavirus.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai a perdu 2,2% à 49,99 dollars, un niveau plus vu depuis juillet 2017. A New York, le baril américain de WTI pour avril a lui perdu 1,9% à 45,90 dollars.

afp/rp