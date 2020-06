Pétrole: le marché digère l'accord de l'Opep+

Londres (awp/afp) - Les cours du pétrole étaient en baisse lundi en cours de séance européenne, malgré un début dans le vert, au premier jour de cotation après l'accord de l'Opep+ samedi et à la suite de l'annonce par Ryad de la fin de ses coupes volontaires supplémentaires.

Vers 13h45 GMT (15h45 à Paris), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août valait 41,77 dollars à Londres, en baisse de 1,25% par rapport à la clôture de vendredi.

A New York, le baril américain de WTI pour le mois de juillet lâchait 1,49%, à 38,96 dollars. La référence américaine avait franchi en cours de séance asiatique la barre des 40 dollars, une première depuis le 6 mars.

Le ministre saoudien de l'Energie, le prince Abdelaziz ben Salmane, a indiqué lundi lors d'une conférence de presse post réunion de l'Opep+ que les coupes volontaires consenties par son pays, aux côtés du Koweït et des Emirats arabes unis, n'étaient "que pour un mois" et allaient donc prendre fin.

Ces coupes "sont loin d'être insignifiantes", a jugé Bjornar Tonhaugen, analyste de Rystad Energy, et leur fin "justifie amplement" le recul des cours du brut après l'annonce.

De plus, l'accord de l'Opep+ trouvé samedi "était déjà anticipé (par le marché), c'est pourquoi les prix restent relativement stables aujourd'hui", a estimé Fawad Razaqzada, analyste de Thinkmarkets.

Les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs alliés, dont la Russie, se sont accordés samedi pour prolonger en juillet la réduction historique de production à laquelle ils s'astreignent depuis le 1er mai.

Face à la chute brutale de la demande et des prix du brut, les membres du cartel et leurs partenaires s'étaient engagés le 12 avril à une réduction historique de leur production de 9,7 millions de barils par jour (mbj) pour les mois de mai et de juin, qui devait passer à 7,7 mbj à compter du 1er juillet.

Elle sera finalement de 9,6 mbj pour le mois de juillet, la légère différence s'expliquant par la position du Mexique qui refuse de se plier à l'effort du groupe.

Par ailleurs, la Compagnie nationale de pétrole (NOC) a annoncé dimanche la reprise de la production sur l'un des plus importants champs pétroliers de Libye, bloquée depuis janvier par les forces alliées au maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'est du pays.

Même si elle a été jugée lundi "bienvenue" par le ministre algérien de l'Energie Mohamed Arkab, qui assure aussi la présidence tournante de l'Opep, elle "pourrait poser des problèmes considérables aux dirigeants" du cartel, a jugé Helima Croft, de BNP.

