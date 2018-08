Pétrole: les cours à la hausse en Asie

Tokyo (awp/afp) - Les cours du pétrole étaient orientés à la hausse, mercredi en Asie, en raison des risques géopolitiques associés à la situation en Iran et au Venezuela, alors que les analystes tablent sur une baisse des réserves américaines de brut.

Vers 02H30 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en septembre, était inchangé à 67,35 dollars dans les échanges électroniques en Asie.

Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en octobre, prenait 21 cents à 72,84 dollars.

"Les prix sont soutenus par un regain d'optimisme quant au contentieux commercial entre les Etats-Unis et la Chine, et par les risques associés à la situation géopolitique au Venezuela et en Iran, qui vont dans le sens d'une baisse de l'offre", a déclaré à l'AFP Tony Nunan, de Mitsubishi Corp.

Les analystes attendent pour mercredi la publication des chiffres hebdomadaires des réserves américaines de brut, qui sont toujours pour eux un indicateur de l'état de la demande au sein de la première économie mondiale.

Lors de la semaine achevée le 10 août, les réserves commerciales de brut avaient progressé de 6,8 millions de barils pour s'établir à 414,2 Mb, alors que les analystes interrogés par l'agence Bloomberg prévoyaient un recul de 2,5 millions de barils, d'après l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA).

