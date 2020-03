Rebond vigoureux du pétrole en Asie

Singapour (awp/afp) - Les prix du pétrole rebondissaient en Asie mardi depuis des niveaux les plus bas en 18 ans, les investisseurs se félicitant des mesures de relance prises par les Etats face à la crise économique entraînée par l'épidémie de coronavirus.

Le baril de WTI pour livraison en mai, référence sur le marché américain, était en hausse de 6,27% à 21,35 dollars vers 3H40 GMT, tandis que le Brent de la mer du Nord gagnait 1,93% à 23,2 dollars.

A New York lundi, le baril américain de WTI était tombé sous la barre des 20 dollars à plusieurs reprises, se rapprochant du plancher de 19,46 dollars le baril touché le 20 mars.

Les marchés pétroliers du globe s'effondrent depuis plusieurs semaines sous l'effet de la crise du coronavirus et des mesures drastiques de restrictions des mouvements mises en place par les Etats, qui ont fait fondre la demande de brut.

Les deux cinquièmes des habitants de la planète sont confinés chez eux, alors que le bilan des morts a dépassé la barre 37.000, avec une accélération aux Etats-Unis.

Côté offre, la guerre des prix entre l'Arabie saoudite et la Russie, déclenchée à la suite d'un désaccord sur la stratégie à adopter pour soutenir les cours, a encore aggravé la situation, en inondant le marché de brut à bas prix.

L'Arabie saoudite a annoncé lundi son intention d'ouvrir les vannes encore plus largement et de porter ses exportations pétrolières au niveau record de 10,6 millions de barils par jour à partir de mai, précipitant les prix du pétrole à un plus bas depuis 2002.

Mais les prix ont rebondi mardi dans les échanges en Asie grâce à des investisseurs en quête de bonnes affaires et aux mesures déployées par les gouvernement de nombreux pays pour soutenir l'activité.

Le marché a aussi réagi positivement à une conversation téléphonique entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine à propos du cours du pétrole et de la pandémie de coronavirus.

Les deux dirigeants se sont accordés sur "l'importance de la stabilité dans le marché international de l'énergie", selon un communiqué de la Maison Blanche.

L'appel de Donald Trump pourrait être une "tentative de pousser la Russie à venir à la table de négociations avec l'Arabie saoudite ou même (d'envisager) de réduire les sanctions contre la Russie", suggère Stephen Innes, stratégiste des marchés pour AxiCorp.

Mais les analystes s'inquiètent aussi de la saturation prochaine des capacités de stockage de brut dans certains endroits.

afp/a