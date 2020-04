USA: Trump ordonne un plan d'aide au secteur du pétrole et du gaz

Washington (awp/afp) - Donald Trump a annoncé mardi avoir demandé à son administration de mettre sur pied un plan d'aide d'urgence à l'industrie du gaz et du pétrole, frappée de plein fouet par la chute vertigineuse des prix de l'or noir.

"Jamais nous ne laisserons tomber notre grande filière américaine du pétrole et du gaz", a promis le président américain dans un tweet, où il annonce que le ministre de l'Energie et le secrétaire au Trésor ont pour mission "de mettre des fonds à disposition pour que ces entreprises très importantes et les emplois soient garantis pour longtemps à l'avenir".

Avec les mesures de confinement imposées pour enrayer la propagation du Covid-19, les transports comme les usines se sont figés un peu partout dans le monde et la demande en énergie s'est effondrée. Mais la production n'a pas baissé d'autant.

Résultat: faute d'espaces de stockage suffisants aux Etats-Unis, le baril new-yorkais de West Texas Intermediate pour livraison en mai, dont c'est le dernier jour de cotation, a clôturé lundi à environ -38 dollars, les investisseurs étant prêts à payer pour se débarrasser de leur contrat d'or noir.

Les autres contrats de WTI ou de Brent, coté à Londres, ont aussi perdu plus des deux tiers de leur valeur depuis le début de l'année.

Cette chute historique du prix du baril de brut américain accroît la pression sur un secteur pétrolier déjà sous haute tension aux Etats-Unis, la faillite guettant des centaines d'entreprises lourdement endettées.

Whiting Petroleum Corporation, spécialisée dans les gisements de schiste dans le Dakota du Nord et dans le Colorado (ouest), a ainsi déposé le bilan fin avril.

Et plusieurs grandes majors pétrolières ont aussi drastiquement révisé à la baisse leurs dépenses.

