USA: les stocks de pétrole brut baissent moins que prévu

New York (awp/afp) - Les stocks de pétrole brut ont baissé la semaine dernière aux Etats-Unis mais moins qu'anticipé par les analystes, selon les chiffres publiés mercredi par l'Agence américaine d'information sur l'Energie (EIA).

Lors de la semaine achevée le 28 juin, les réserves commerciales de brut ont baissé de 1,1 million de barils pour s'établir à 468,5 millions, là où les analystes interrogés par l'agence Bloomberg prévoyaient une baisse plus élevée de 3 millions de barils.

Les stocks d'essence ont reculé de 1,6 million de barils, alors que les analystes anticipaient une baisse également plus importante de 2,4 millions de barils.

Les réserves d'autres produits distillés (fioul de chauffage et gazole) ont avancé quant à eux de 1,4 million de barils, là où les analystes prévoyaient une baisse de 1,25 million de barils.

"Dans leur ensemble, les stocks ont baissé. Mais beaucoup moins qu'anticipé", a réagi John Kilduff d'Again Capital.

En nette hausse avant la diffusion du rapport, le cours du baril de pétrole new-yorkais a en conséquence fortement réduit ses gains par la suite, le contrat pour livraison en août prenant 19 cents, à 56,44 dollars, vers 15H50 GMT sur le New York Mercantile Exchange (Nymex).

Également scrutés puisqu'ils servent de référence à la cotation du pétrole à New York, les stocks de brut WTI du terminal de Cushing (Oklahoma, sud) ont, eux, augmenté de 700.000 barils à 52,5 millions de barils.

Exportations en baisse

La production a quant à elle légèrement augmenté, s'établissant en moyenne à 12,2 millions de barils par jour (mbj). Elle est tout près de son record de 12,4 mbj atteint quelques semaines auparavant, faisant depuis plusieurs mois des Etats-Unis le premier producteur mondial d'or noir.

Les exportations américaines ont pour leur part un peu reculé à 2,99 mbj après avoir atteint un nouveau record une semaine auparavant, à 3,77 mbj en moyenne. Les importations ont parallèlement augmenté, à 7,59 mbj, contre 6,66 mbj la semaine précédente.

La baisse des importations et la hausse des exportations a accéléré, selon John Kilduff, le recul des cours du pétrole sur les marchés mercredi.

La cadence des raffineries s'est stabilisée, ces dernières fonctionnant en moyenne à 94,2% de leurs capacités.

Au cours des quatre précédentes semaines, les Etats-Unis ont au total consommé en moyenne 20,9 mbj de produits raffinés, un chiffre inchangé par rapport à la même période l'an dernier. La demande d'essence a baissé de 0,1% et celle d'autres produits distillés a augmenté de 1,6%.

Les stocks de brut restent en hausse de 12,1% par rapport à la même époque l'an dernier et de 5% au-dessus de la moyenne des cinq dernières années à cette période. Ceux d'essence s'affichent en baisse de 3,8% par rapport à leur niveau d'il y a un an et correspondent à la moyenne des cinq dernières années. Les stocks des produits distillés dépassent de 7,9% leur niveau d'il y a un an mais sont 6% en-dessous de la moyenne des cinq dernières années.

