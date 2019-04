Wynn Resorts : La valeur du jour à Wall Street - WYNN RESORTS met fin aux discussions avec Crown Resorts

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La grosse opération qui agitait ce matin le monde des casinos n’aura finalement pas lieu. Le géant américain Wynn Resorts a mis fin aux discussions avec l'australien Crown Resorts en vue de racheter ce dernier pour près de 7,1 milliards de dollars. Wynn n’a guère apprécié le fait que l’australien confirme publiquement l’existence de ces discussions préliminaires. Cela se traduit par un recul de 3,78% à 139,37 dollars pour Wynn Resorts à Wall Street. La proposition de Wynn, qui consistait pour moitié en numéraire et pour moitié en titres, atteignait 14,75 dollars par action.Avec cette mise, l'américain souhaitait se diversifier au-delà des Etats-Unis et de Macao. Wynn souhaitait ainsi se relancer après une année 2018 difficile, marquée par le départ de son fondateur, Steve Wynn, sur fond d'accusations de harcèlement sexuel.Les investisseurs ont donc perdu leur pari: le titre de Crown avait, en effet, clôturé sur un gain d'environ 20% à la Bourse de Sydney.En 2018, Wynn Resorts a réalisé un chiffre d'affaires de 6,72 milliards de dollars et un bénéfice net (part du groupe) de 584,14 millions de dollars.