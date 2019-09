X-Fab : Oddo reste à alléger, abaisse son objectif de cours

02/09/2019 | 11:09

X-Fab a organisé un roadshow avec ses dirigeants jeudi dernier à Paris.



Oddo précise qu'à court terme, aucune reprise de cycle n'est promise. ' Les tensions géopolitiques incitent à la prudence et le positionnement du groupe dans la chaîne de valeur n'aide pas à obtenir de la visibilité '.



Le bureau d'analyses rajoute qu'aucune restructuration n'est dès lors envisagée et les investissements stratégiques ne sont pas remis en cause.



L'ambition reste d'atteindre 1 Md$ de CA en organique à horizon 4/5 ans (CA 2018 = 588 M$) dont 25% et 15% pourrait provenir respectivement du carbure de silicium SiC et du médical précise Oddo



' Les informations décevantes communiquées fin juillet par les dirigeants pour le S2 (pas d'amélioration anticipée au T3 et visibilité limitée pour le T4) nous amènent à abaisser significativement nos prévisions (-15% en moyenne au niveau de l'EBITDA sur la période 2019/2021) ' explique le bureau d'études.



' Dans l'environnement économique actuel (particulièrement défavorable aux acteurs fortement exposés à l'automobile), il nous est compliqué d'envisager un changement de notre recommandation Alléger sur la valeur. Notre objectif de cours est actualisé à 3,4 E (contre 4 E) '.



