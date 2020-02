X FAB Silicon Foundries : Résultats X-FAB pour le quatrième trimestre et pour l'année fiscale 2019 0 11/02/2020 | 17:41 Envoyer par e-mail :

Déclaration intermédiaire du Conseil d'Administration Regulatory News: Faits marquants relatifs au quatrième trimestre 2019: - Chiffre d'affaires trimestriel de 113,4 millions USD, en ligne avec les prévisions de 111-118 millions USD, en recul de 17 % par rapport au 4ème trimestre 2018 et en recul de 13 % par rapport au 3ème trimestre 2019, - Le carnet de commandes a atteint 128,2 millions USD, en hausse de 5 % par rapport au 4ème trimestre 2018 et de 6 % par rapport au 3ème trimestre 2019, - EBITDA de - 2,6 millions USD, en recul de 116 % par rapport au 4ème trimestre 2018 et de 120 % par rapport au 3ème trimestre 2019, - la marge EBITDA de - 2,3 % se situe en dessous de la fourchette prévisionnelle de 1 - 7 % en raison d'évènements non récurrents, - EBIT de - 21,9 millions USD, en recul de 21,0 millions USD par rapport au 4ème trimestre 2018 et de 15,8 millions par rapport au 3ème trimestre 2019, - La perte nette a été de 22,4 millions USD, en recul de 17,9 millions USD par rapport au 4ème trimestre 2018 et 14,3 millions USD par rapport au 3ème trimestre 2019. Faits marquants de l'année 2019: - Le Chiffre d'affaires annuel a été de 506,4 millions USD, en recul de 14 % par rapport au 4ème trimestre 2018, - Les ventes de prototypes ont progressé de 14 % par rapport au 4ème trimestre 2018 et la part du chiffre d'affaires réalisé dans le secteur médical a progressé de 17 % par rapport au 4ème trimestre 2018, - EBITDA de 28,4 millions USD, en recul de 70 % par rapport au 4ème trimestre 2018, - EBIT de - 43,9 millions USD comparé à l'EBIT de 32,9 millions atteint en 2018, - La perte nette a été de - 49,1 millions USD comparée à un bénéfice net de 22,6 millions USD en 2018. Prévisions: - Le chiffre d'affaires attendu pour le premier trimestre 2020 est compris dans un intervalle de 125-132 millions USD avec une marge EBITDA de 6 à 10 %. Pour 2020, la Direction du Groupe prévoit un retour à la croissance de l'ordre de 10 à 15 %. - Les prévisions du premier trimestre 2020 sont basées sur un taux de change moyen de USD/EUR 1,12. Chiffre d'affaires par trimestre: En millions de USD 1er Trimestre 2018 2ème Trimestre 2018 3ème Trimestre 2018 4ème Trimestre 2018 1er Trimestre 2019 2ème Trimestre 2019 3ème Trimestre 2019 4ème Trimestre 2019 Croissance annuelle Automobile 68,5 79,3 76,6 59,7 64,1 62,5 60,5 56,7 -5% Industriel 23,2 25,0 23,8 24,3 24,1 23,3 24,4 20,1 -17% Médical 4,8 5,6 6,3 7,3 6,8 6,3 8,8 6,3 -13% Sous-total core business 96,5 109,8 106,7 91,3 95,0 92,1 93,7 83,2 -9% 67,2% 70,6% 70,5% 66,4% 72,5% 70,0% 71,8% 73,3% CCC1 46,5 45,3 44,4 45,9 35,8 39,1 36,7 30,1 -34% Autres 0,5 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,0 0,1 Chiffre d'affaires total 143,5 155,5 151,4 137,4 131,0 131,6 130,5 113,4 -17% 1 Consumer, Communications & Computer

En millions de USD 1er Trimestre 2018 2ème Trimestre 2018 3ème Trimestre 2018 4ème Trimestre 2018 1er Trimestre 2019 2ème Trimestre 2019 3ème Trimestre 2019 4ème Trimestre 2019 Croissance annuelle CMOS 132,2 140,6 138,7 122,0 118,2 114,4 114,4 98,1 -20% MEMS 10,5 12,7 9,5 10,4 8,1 10,7 9,5 9,9 -5% Silicon carbide 0,9 2,2 3,3 5,0 4,7 6,4 6,5 5,5 9% Chiffre d’affaires total 143,5 155,5 151,4 137,4 131,0 131,6 130,5 113,4 -17% Développement des affaires Au quatrième trimestre, X-FAB a enregistré un chiffre d’affaires de 113,4 millions USD se situant dans la fourchette de 111 à 118 millions USD. Par rapport au 4ème trimestre 2018, le chiffre d’affaires a reculé de 17 % et a reculé de 13 % par rapport au 3ème trimestre 2019. Le chiffre d’affaires annuel a été de 506,4 millions USD, en recul de 14 % par rapport à l’année précédente. Alors que les revenus de l’activité de prototypage sont restés élevés tout au long de l’année en enregistrant une croissance record de 14 %, le recul du chiffre d’affaires a été causé principalement par la contraction des revenus de production pour le secteur automobile ainsi que de l’activité Consumer, Communications & Computer (CCC). Le chiffre d’affaires réalisé dans les segments de marché phares de X-FAB, à savoir l’automobile, le secteur industriel et le médical, s’élève à 83,2 millions USD, soit une baisse de 9 % par rapport au 4ème trimestre 2018. En 2019, le chiffre d’affaires réalisé dans ces mêmes segments phares a été de 364,0 millions USD, en recul de 10 % par rapport à 2018. Au quatrième trimestre 2019, le chiffre d’affaires de l’industrie automobile a diminué de 5 % par rapport au 4ème trimestre 2018. Alors que les revenus du prototypage automobile avaient connu une tendance à la hausse au cours des trois premiers trimestres de l’année, ils ont enregistré une baisse de 16 % au cours du quatrième trimestre par rapport au 4ème trimestre 2018, principalement en raison de la forte performance réalisée il y a un an. Les revenus de production ont baissé de 4 % au 4ème trimestre 2019 par rapport au 4ème trimestre 2018. Au cours de l’année 2019, l’activité automobile de X-FAB a reculé de 14 %, uniquement en raison de la baisse des revenus de production. Le chiffre d’affaires lié à l’activité de prototypage a par contre enregistré une croissance de 4 %. Au cours du 4 ème trimestre 2019 les revenus du secteur industriel ont reculé de 17 % par rapport au 4ème trimestre 2018. Alors que le chiffre d’affaires réalisé dans le domaine du prototypage pour le secteur industriel a enregistré une croissance record de 29 % par rapport au 4ème trimestre 2018, les revenus de production ont baissé de 34 % par rapport au 4 ème trimestre 2018, principalement en raison des corrections d’inventaire chez un client industriel majeur. Sur l’ensemble de l’année, les revenus industriels ont enregistré une baisse de 4 % due à une baisse des revenus de production de 8 %, tandis que les revenus de prototypage ont augmenté de 6 % par rapport à l’année précédente. Les ventes réalisées dans le secteur médical au quatrième trimestre 2019 ont enregistré une contraction de 13 % par rapport au 4ème trimestre 2018. Cette contraction a été principalement attribuée à la baisse des volumes d’un client principal qui a mis temporairement sa production en attente pour gérer ses stocks. Les revenus de prototypage pour le secteur médical du quatrième trimestre ont continué de croître fortement de 27 % par rapport au 4ème trimestre 2018. L’exercice s’est terminé avec une augmentation de 17 % du chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente, les revenus de prototypage ayant augmenté de 28 % et les revenus de production de 13 %. En 2019, la demande croissante d’applications de „Lab-on-a-chip“ (laboratoire sur puce électronique) a été le moteur de croissance le plus important pour les activités médicales de X-FAB. Au 4ème trimestre 2019, l’activité CCC a diminué de 34 % par rapport au 4ème trimestre 2018, avec une baisse de 37 % des revenus de prototypage par rapport au 4ème trimestre 2018, trimestre qui avait eté particulièrement fort en raison d’une vente exceptionnelle de propriété intellectuelle qui avait rapporté 1 million USD. Les revenus de production réalisés par l’activité CCC ont diminué de 34 %. Pour l’ensemble de l’année 2019, l’activité CCC de X-FAB a diminué de 22 %. Alors que les revenus de production ont baissé de 27 %, les revenus de prototypage ont enregistré une croissance de 33 %, principalement grâce aux demandes de produits relatifs aux applications RF pour le marché asiatique. La baisse du chiffre d’affaires de la production de CCC est conforme au plan prévu pour la diminution de l’activité historique de X-FAB France. La part du chiffre d’affaires du site Français basée sur les technologies X-FAB a représenté 11 % au quatrième trimestre 2019 et 13 % pour l’ensemble de l’année 2019. Au quatrième trimestre 2019, le chiffre d’affaires global du Groupe X-FAB réalisé grâce à l’activité de prototypage a été de 17,3 millions USD, ce qui représente une baisse de 2 % par rapport au 4ème trimestre 2018. Si l’on exclut le produit d’une vente ponctuelle de propriété intellectuelle au quatrième trimestre 2018, il a augmenté de 4 %. Pour l’ensemble de l’année, le chiffre d’affaires réalisé grâce à l’activité de prototypage s’est élevé à 66,7 millions USD, en hausse de 14 % par rapport à l’année précédente. Les commandes ont augmenté au cours du quatrième trimestre, totalisant un montant de 128,2 millions USD. Cela représente une augmentation de 5 % par rapport au 4ème trimestre 2018 et de 6 % par rapport au 3ème trimestre 2019. Informations actualisées des Opérations En 2019, tous les sites de fabrication du Groupe ont poursuivi leur projets d’expansion et de d’optimisation visant à accroitre le rendement et la productivité. Alors que certaines améliorations n’auront qu’un effet à des niveaux d’utilisation plus élevés, le site de Kuching, en Malaisie, a réussi à augmenter sa capacité à hauteur de 30.000 tranches par mois, ce qui porte la capacité totale du Groupe à 100.000 tranches par mois (équivalents de 8 pouces). Les activités carbure de silicium (SiC) de X-FAB ont bien progressé. Après avoir ajouté deux nouveaux clients au cours du quatrième trimestre, le site de Lubbock, au Texas, dessert désormais 20 clients SiC, dont une part croissante provient de la région asiatique. Deux de ses clients existants sont passés du prototypage à la production de masse, terminant ainsi 2019 avec un total de six clients en production de masse. Le processus d’internalisation de la production d’épitaxie se fait dans les délais prévus. La ligne a commencé avec succès à produire des échantillons pour les clients réalisant de très bons résultats. La qualification interne devrait être achevée au premier trimestre 2020, ce qui constitue la dernière étape pour lancer la production de masse. L’épitaxie est le processus de dépôt d'une fine couche d’épitaxie sur une tranche brute de SiC, ce qui représente une étape importante en termes de valeur ajoutée dans le processus global de fabrication de semi-conducteurs en carbure de silicium. Le portefeuille de nouveaux clients ainsi que de nouveaux projets demeure solide car X-FAB continue d’étendre ses technologies tout en permettant aux clients de réduire considérablement leur temps de développement. Ce dernier est principalement basé sur les progrès réalisés dans le développement de blocs de processus modulaires permettant aux clients de mettre en œuvre des technologies plus rapidement. Le chiffre d’affaires du prototypage SiC du quatrième trimestre s’est élevé à 3,7 millions USD, soit une croissance de 55 % comparé au même trimestre de l’année précédente, tandis que le chiffre d’affaires lié à la production a diminué de 28 % d’une année sur l’autre, principalement en raison de corrections des inventaires chez un client important. Pour l’ensemble de l’année 2019, le chiffre d’affaires de SiC s’est élevé à 23,2 millions USD, en hausse de 104% par rapport à l’année précédente. Les investissements réalisés au cours du quatrième trimestre 2019 ont été de 15,6 millions USD, en baisse de 33 % par rapport au 4ème trimestre 2018. Sur l’ensemble de l’année 2019, les investissements réalisés se sont élevées à 79,0 millions USD, en baisse par rapport à ce qui était initialement prévu, car certains projets d’investissements ont été reportés ou arrêtés dans le cadre de l’initiative de réduction de coûts que X-FAB a mis en place. Les principaux projets d’investissements en 2019 comprenaient l’expansion des capabilités et des capacités de production de SiC, le nouvel immeuble de bureaux sur le site de Kuching, en Malaisie, l’expansion des capacités de X-FAB France ainsi que celles de X-FAB Dresden. Les investissements prévus pour 2020 dépendent en grande partie de l’évolution du marché et des attentes pour les années à venir. Ces investissements pourront atteindre 60 à 90 millions USD. Rentabilité et volatilité du taux de change La rentabilité a été négativement impactée au quatrième trimestre 2019 par deux évènements extraordinaires, qui sont responsables du fait que la marge EBITDA prévue n’a pas été atteinte au quatrième trimestre. Une provision de 3,7 millions USD a été enregistrée pour des coûts de garantie potentiels découlant d’un événement exceptionnel de fabrication. Le montant exact des garanties potentiellement à payer est encore en cours d’identification. De plus, X-FAB a mis fin à la collaboration avec un fournisseur pour un projet d’automatisation d’usine qui avait été capitalisé. La réduction de la valeur de ces actifs a été enregistrée au quatrième trimestre avec un impact de 2,5 millions USD. Au cours du 4ème trimestre, les stocks d’encours de fabrication et de produits finis ont augmenté de 3,4 millions USD, alors qu’ils avaient diminué au trimestre précédent, ce qui a contribué positivement à la rentabilité. Au quatrième trimestre, les autres revenus et charges ont considérablement diminué par rapport au même trimestre de l’exercice précédent. Bien que la cession de plusieurs actifs plus petits ait contribué positivement à la rentabilité, la réduction de valeur des actifs liés au projet d’automatisation d’usine a eu un impact négatif. Le résultat financier net de l’exercice s’est amélioré, passant de - 7,3 millions USD en 2018 à -1,1 million USD en 2019. Non seulement le taux de change dollar/euro est resté stable tout au long de 2019, mais X-FAB a également continué de déployer ses efforts afin d‘augmenter la part des ventes en euros et limiter ainsi l’impact des fluctuations de taux de change sur la rentabilité en mettant en place une meilleure couverture naturelle. Pour l’ensemble de l’année 2019, la part des ventes en euros a atteint 25 %; ce pourcentage a même été de 26 % au 4ème trimestre. Le taux de change enregistré au 4ème trimestre 2019 était de USD/Euro 1,11 avec une marge EBITDA correspondante de - 2,3 %. Avec un taux de change USD/Euro constant de 1,14 tel que enregistré au 4ème trimestre 2018, la marge EBITDA au troisième trimestre 2019 aurait été de - 2,9%. Les activités d’optimisation financière réalisées en 2019 comprenaient la conversion en fonds propres de la grande majorité des prêts intersociétés, limitant ainsi le montant des intérêts taxables. Ces optimisations fiscales seront pleinement opérationelles en 2020. Au quatrième trimestre, X-FAB a poursuivi sa politique de réduction de coûts qui a été lancé au début de 2019, comportant plusieurs mesures visant à réduire les coûts liés au personnel, aux voyages, à l’électricité et aux matières premières. Entre autres, X-FAB a réussi à réduire les effectifs totaux du Groupe en fin d’année d’environ 260 personnes. Commentaires et perspectives du management En commentant le développement des activités de X-FAB, Rudi De Winter, PDG de X-FAB Group, a déclaré: « Au cours du 4ème trimestre nous avons commencé à voir des signes de reprise. Le carnet de commandes a augmenté et l’attitude de nos clients, qui avaient été très prudents jusqu’à présent, a commencé à changer. Le carnet de commandes des deux derniers mois a été le plus élevé depuis mi-2018. Non seulement nous avons vu une augmentation des nouvelles commandes, mais aussi de plus en plus de clients demandant des livraisons urgentes, ce qui indique de faibles niveaux d’inventaire dans la chaîne d’approvisionnement. Je suis également particulièrement satisfait de l’activité de prototypage élevée tout au long de l’année, car nous avons atteint des niveaux de chiffre d’affaires record au second semestre, malgré la faiblesse du marché. Avec les potentiels de croissance dont nous disposons, tels que notre activité SiC, notre exclusivité de produits pour le secteur médical, ou notre technologie RF pour soutenir la transition vers la 5G, je suis confiant quant à notre capacité d’augmenter progressivement nos revenus en 2020. » Procédures des reviseurs indépendants Le commissaire aux comptes, KPMG Bedrijfsrevisoren – Réviseurs d’Entreprises CVBA, représenté par M. Herwig Carmans, a confirmé que les procédures d’audit, qui ont été presque entièrement complétées, n’ont pas révélé d’éléments sujets à ajustements matériels qui auraient nécessité une mention dans ce communiqué de presse sous forme d’information financière consolidée condensée à la date et pour l’année terminant le 31 décembre 2019 dans l'annonce des résultats annuels de X-FAB Silicon Foundries SE. . Conférence téléphonique trimestrielle X-FAB Les résultats de X-FAB pour le quatrième trimestre 2019 seront discutés au cours d’une conférence téléphonique qui se tiendra en direct mardi 11 Février 2020 à 18h30 CET. La conférence téléphonique aura lieu en anglais. Veuillez-vous inscrire avant la conférence en utilisant le lien suivant : http://emea.directeventreg.com/registration/1788814. Une fois inscrit, vous recevrez votre numéro d’appel pour participants, le mot de passe Direct Event et un identifiant unique. Dix minutes avant le début de la conférence, vous devrez utiliser les informations d’accès à la conférence fournies dans le courriel reçu lors de l’inscription. L’enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible du 11 Février 2020 à 23h30 CET au 18 février 2020 à 23h30 CET en composant le numéro suivant : +44 (0) 3333009785, ID de la conférence 1788814. Les résultats du 1er trimestre 2020 seront communiqués le 30 avril 2020. À propos de X-FAB X-FAB est le principal groupe de fonderie d'équipements à signaux mixtes/analogues et MEMS fabriquant des plaquettes de silicium pour les secteurs automobile, industriel, médical, grand public, et autres applications. Dans le monde, ses clients profitent des normes de qualité les plus strictes, de l'excellence dans la fabrication et de solutions innovantes grâce aux processus modulaires CMOS de X-FAB pour des nœuds technologiques allant de 1,0 à 0,13 µm, et à ses processus spéciaux BCD, SOI et MEMS à très longue durée de vie. Les circuits analogues-numériques intégrés (CI à signaux mixtes), les capteurs et les systèmes micro électromécaniques (MEMS) de X-FAB sont fabriqués dans six usines en Allemagne, en France, en Malaisie et aux USA. X-FAB emploie environ 3.800 personnes dans le monde. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site : www.xfab.com. Informations prospectives Ce communiqué de presse peut inclure des déclarations prospectives. Des déclarations prospectives sont des déclarations concernant ou basées sur les intentions, convictions ou attentes actuelles de la direction se rapportant entre autres aux futurs résultats opérationnels de X-FAB, aux conditions financières, à la liquidité, aux perspectives, à la croissance, aux stratégies ou aux développements de l’industrie au sein de laquelle nous évoluons. Les déclarations prospectives sont de par leur nature soumises à des risques, des incertitudes et des hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats actuels ou les événements futurs diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés ou impliqués. Ces risques, incertitudes et hypothèses pourraient avoir un impact négatif sur le résultat et les effets financiers des plans et événements décrits. Les déclarations prospectives reprises dans ce communiqué de presse concernant des tendances ou des activités courantes ne doivent pas être considérées comme un rapport indiquant que ces tendances ou activités continueront à l’avenir. Nous ne nous engageons en aucune façon à mettre à jour ou à réviser ces déclarations prospectives, que ce soit à cause de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement. Vous ne devez pas vous fier indûment à de telles déclarations prospectives, qui reflètent seulement la situation à la date de ce communiqué de presse. Les informations reprises dans ce communiqué de presse peuvent être modifiées sans préavis. Aucune vérification n’est faite et aucune garantie explicite ou implicite n’est fournie quant à l’impartialité, l’exactitude, le caractère raisonnable ou complet des informations contenues dans ce communiqué et il ne faut pas leur accorder une confiance indue. Etat consolidé condensé des résultats en milliers de dollars Trimestre terminé le 31 Déc 2019 non audité Trimestre terminé le 31 Déc 2018 non audité Trimestre terminé le 30 Sep 2019 non audité Exercice fiscal au

31 Déc 2019 non audité Exercice fiscal au

31 Déc 2018 audité Chiffre d'affaires 113.390 137.424 130.462 506.417 587.899 Chiffre d'affaires in USD in % 73 79 73 75 81 Chiffre d'affaires in EUR in % 26 21 27 25 18 Coût des ventes -117.702 -120.305 -118.960 -479.128 -483.892 Marge brute -4.312 17.119 11.503 27.290 104.007 Marge brute en % -3,8% 12,5% 8,8% 5,4% 17,7% Frais de recherche et développement -6.615 -7.830 -8.055 -28.298 -31.237 Frais commerciaux et de marketing -2.064 -2.022 -2.013 -8.080 -8.070 Frais généraux et administratifs -7.917 -7.797 -7.248 -30.728 -31.499 Loyers perçus et dépenses d’immeubles de placement 168 -454 -110 -129 1.021 Autres produits et autres charges -1.145 121 -199 -3.920 -1.304 Résultat opérationnel -21.886 -864 -6.122 -43.865 32.919 Produits financiers 2.943 3.978 3.145 13.049 21.296 Charges financières -2.665 -4.763 -3.851 -14.102 -28.603 Résultat financier net 278 -784 -706 -1.053 -7.307 Résultat avant Impôts -21.607 -1.648 -6.828 -44.918 25.613 Impôts -842 -2.906 -1.361 -4.165 -3.059 Résultat net -22.449 -4.554 -8.189 -49.083 22.554 Résultat opérationnel -21.886 -864 -6.122 -43.865 32.919 Amortissements 19.330 16.787 18.807 72.286 61.492 EBITDA -2.555 15.924 12.685 28.421 94.412 Marge d'EBITDA en % -2,3 11,6 9,7 5,6 16,1 Bénéfice par action à la fin de la période -0.17 -0.03 -0.06 -0.38 0.17 Nombre pondéré d’actions 130.631.921 130.631.921 130.631.921 130.631.921 130.631.921 Taux de change moyen EUR/USD 1,10710 1,14088 1,11236 1,11976 1,18183 Les montants figurant dans les tableaux financiers présentés dans ce communiqué de presse sont arrondis au millier de dollars près, sauf indication contraire. Des différences d’arrondi peuvent se produire.

État consolidé condensé de la situation financière en milliers de dollars Exercice fiscal au 31 Déc 2019 non audité Exercice fiscal au 31 Déc 2018 audité ACTIF Actifs non courants Immobilisations corporelles 368.754 345.626 Immeubles de placement 9.128 9.415 Immobilisations incorporelles 8.363 9.023 Investissements non courants 736 381 Autres actifs non courants 27.568 20.594 Impôts différés 33.378 34.234 Total des actifs non courants 447.928 419.272 Actifs courants Stocks 154.649 147.150 Clients et comptes rattachés 55.636 71.378 Autres actifs courants 34.429 26.699 Trésorerie et équivalents de trésorerie 173.211 242.768 Total des actifs courants 417.925 487.995 TOTAL DE L’ACTIF 865.853 907.268 PASSIF Capitaux propres Capital 432.745 432.745 Prime d'émission 348.709 348.709 Réserves et report à nouveau -134.379 -84.782 Ecarts de conversion -445 -539 Actions propres -770 -770 Total des capitaux propres – part du groupe 645.860 695.363 Intérêts ne conférant pas de contrôle 377 364 Total des capitaux propres 646.237 695.726 Passifs non courants Emprunts et dettes non courantes 92.347 72.328 Provisions et autres passifs non courants 7.407 7.446 Total des passifs non courants 99.753 79.774 Passifs courants Fournisseurs et comptes rattachés 38.327 45.889 Emprunts et dettes courantes 26.700 31.632 Autres dettes courantes 54.835 54.246 Total des passifs courants 119.863 131.767 TOTAL DU PASSIF 865.853 907.268 État consolidé condensé des flux de trésorerie en milliers de dollars Trimestre terminé le

31 Déc 2019 non audité Trimestre terminé le

31 Déc 2018 non audité Trimestre terminé le

30 Sep 2019 non audité Exercice fiscal au

31 Déc 2019 non audité Exercice fiscal au

31 Déc 2018 audité Résultat avant Impôts -21.607 -1.648 -6.828 -44.918 25.613 Rapprochement du bénéfice net avec des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 21.283 17.188 19.154 74.076 65.979 Dotation aux amortissements avant effet d'aides et subventions 19.330 16.787 18.807 72.286 61.492 Aides et subventions d'investissement reconnues après amortissement -1.551 -398 -712 -3.750 -2.820 Produits et charges d'intérêts 358 254 382 1.582 1.019 Plus ou moins-value sur cession d'actifs corporels 2.195 171 0 2.202 900 Plus ou moins-value sur cession d'actifs financiers 5 616 -35 -355 4.033 Différences de change & Autres éléments non monétaires (net) 944 -242 713 2.111 1.354 Variation du fonds de roulement 7.999 -24.144 3.510 -13.399 -41.469 Diminution/(augmentation) de trésorerie sur comptes clients et rattachés 8.191 -2.350 -763 16.169 10.387 Diminution/(augmentation) de trésorerie sur autres créances et prépaiement -3.402 9.017 -1.848 -16.342 7.992 Diminution/(augmentation) de trésorerie sur stock -1.623 -16.011 4.933 -7.498 -41.304 Diminution/(augmentation) de trésorerie sur compte fournisseurs 8.350 -8.321 2.480 -33 -18.770 Diminution/(augmentation) de trésorerie sur autres dettes -3.518 -6.479 -1.293 -5.695 227 Impôts (payés)/reçus -88 -711 -157 -754 -1.020 Flux de trésorerie généré par l'activité 7.587 -9.314 15.679 15.004 49.102 Flux de trésorerie lié aux opérations d’investissement Paiements pour investissements corporels et incorporels -15.602 -23.327 -18.600 -78.958 -85.102 Paiements pour investissements (autres) 0 -150 0 -350 -150 Acquisition de filiales, flux de trésorerie d'acquisition net 0 0 0 0 0 Paiements de prêts d'investissement à des parties liées -8 -43 -63 -231 -199 Remboursement de prêts d'investissement à des parties liées 40 37 44 217 178 Produits de cession d'actifs corporels 415 179 0 454 206 Intérêts reçus 689 903 672 2.648 3.156 Flux de trésorerie lié aux opérations d'investissement -14.466 -22.402 -17.947 -76.220 -81.911 État consolidé condensé des flux de trésorerie – suite en milliers de dollars Trimestre terminé le

31 Déc 2019 non audité Trimestre terminé le

31 Déc 2018 non audité Trimestre terminé le

30 Sep 2019 non audité Exercice fiscal au

31 Déc 2019 non audité Exercice fiscal au

31 Déc 2018 audité Flux de trésorerie lié aux opérations de financement Emission d'emprunts 0 0 24.706 24.706 0 Remboursement d'emprunts -12.754 -9.466 -7.329 -34.667 -34.703 Encaissement de contrat de cession bail 7 0 1.181 1.187 0 Paiement des contrats de location financement -1.399 -618 -1.311 -5.485 -2.561 Encaissement de subventions et aides gouvernementales 3.309 0 6.300 9.609 357 Intérêts versés -358 -517 -383 -1.551 -2.195 Produit brut issu de l'augmentation de capital 0 0 0 0 0 Coûts directement liés à l'augmentation de capital 0 0 0 0 0 Payement de dividende prioritaire -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 Distribution d'intérêts ne conférant pas de contrôle 0 0 0 -11 -12 Flux de trésorerie lié aux opérations de financement -12.195 -11.602 23.162 -7.213 -40.114 Effet de la variation des cours des devises 3.036 -1.912 -2.877 -1.129 -3.544 Augmentation /(diminution) de la trésorerie -19.075 -43.317 20.895 -68.428 -72.923 Trésorerie à l'ouverture 189.250 287.998 171.232 242.768 319.235 Trésorerie à la clôture 173.211 242.768 189.250 173.211 242.768

