X-FAB : annonce le chiffre d'affaires réalisé au premier trimestre et retire ses prévisions pour l'année 2020 en raison de l'apparition de la pandémie de COVID-19

Déclaration intermédiaire du Conseil d’Administration

Regulatory News:

Le 1er trimestre 2020 n’a pas été impacté par la pandémie de COVID-19.

X-FAB a clôturé le premier trimestre 2020 en réalisant un chiffre d’affaires de 126,8 millions de dollars (chiffres préliminaires), en ligne avec les prévisions de 125 à 132 millions de dollars. Par rapport au même trimestre de l’exercice précédent, les revenus ont enregistré une baisse de 3% et ont enregistré une hausse de 12% par rapport au 4ème trimestre 2019.

Depuis le début de l’année, l’activité de X-FAB s’est développée positivement. Tout au long du premier trimestre, le carnet de commandes n’a fait que croitre, totalisant 148,2 millions de dollars. Ce qui se traduit par une augmentation de 27% par rapport au 1er trimestre 2019 et une augmentation de 16% par rapport au quatrième trimestre de l’année dernière.

Tous les sites de production du Groupe X-FAB sont opérationnels et n’ont subi aucune perturbation, ni en raison de problèmes d’approvisionnement ni en raison d’un impact sur les activités quotidiennes de X-FAB qui auraient pu subvenir du fait d’un accroissement du taux d’absence.

Retrait des prévisions pour l’année complète

Bien qu’il soit clair que la pandémie de COVID-19 aura un impact sur l’économie mondiale causé par des perturbations du côté de l’offre et de la demande, la situation actuelle est également caractérisée par une grande incertitude. La visibilité sur l’évolution de l’activité de X-FAB d’ici à la fin de l‘année est faible. Il n’est donc plus possible de garantir que X-FAB respectera la prévision annuelle qui a été communiquée en février dernier qui prévoyait une croissance de 10 % du chiffre d’affaires pour 2020. La direction retire donc la prévision pour l’année complète. Les prévisons pour le deuxième trimestre 2020 seront communiquées lors de la conférence de presse trimestrielle prévue le 30 avril 2020.

Les priorités de X-FAB pendant la pandémie de COVID-19

La santé et le bien-être des employés, des fournisseurs et des clients de X-FAB sont une priorité absolue. Alors que le Coronavirus continue de s’intensifier dans le monde entier, X-FAB s’engage à faire preuve de prudence dans la gestion de ses activités dans les circonstances actuelles. Sur la base des conseils des autorités et des experts concernés, X-FAB a mis en œuvre une série de mesures à tous niveaux afin de minimiser le risque de contamination. Cela permettra également de poursuivre la production, qui est une autre priorité absolue. X-FAB a adapté son plan de continuité d‚activités afin de sécuriser la chaîne d’approvisionnement en matières premières ainsi que les capacités de transport pour la livraison de ses produits finis. La direction du Groupe suit de près les événements et adaptera les mesures dès que nécessaire.

Commentaire de la Direction

Rudi De Winter, PDG du Groupe X-FAB, commente : « Je suis ravis de constrater que le carnet de commandes du premier trimestre montre que X-FAB était sur la bonne voie pour renouer avec la croissance qui était prévue avant la pandémie. À l’heure actuelle, il est difficile de prévoir l’impact que la pandémie de COVID-19 aura sur nos différents segments de marché. Nous suivons la situation de près et sommes prêts à prendre des mesures de réduction des coûts dès que cela sera nécessaire. C’est, en outre, rassurant, de voir que les gouvernements du monde entier mettent en œuvre des programmes visant à fournir un soutien financier et une plus grande souplesse aux entreprises qui souffrent de la crise. Au fil du temps, X-FAB profitera également de ces mesures afin de réduire les coûts si le chiffre d’affaires venait à diminuer. »

À propos de X-FAB

X-FAB est le principal groupe de fonderie d'équipements à signaux mixtes/analogues et MEMS fabriquant des plaquettes de silicium pour les secteurs automobile, industriel, médical, grand public, et autres applications. Dans le monde, ses clients profitent des normes de qualité les plus strictes, de l'excellence dans la fabrication et de solutions innovantes grâce aux processus modulaires CMOS de X-FAB pour des nœuds technologiques allant de 1,0 à 0,13 µm, et à ses processus spéciaux BCD, SOI et MEMS à très longue durée de vie. Les circuits analogues-numériques intégrés (CI à signaux mixtes), les capteurs et les systèmes micro électromécaniques (MEMS) de X-FAB sont fabriqués dans six usines en Allemagne, en France, en Malaisie et aux USA. X-FAB emploie environ 3.800 personnes dans le monde. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site : www.xfab.com.

Informations prospectives

Ce communiqué de presse peut inclure des déclarations prospectives. Des déclarations prospectives sont des déclarations concernant ou basées sur les intentions, convictions ou attentes actuelles de la direction se rapportant entre autres aux futurs résultats opérationnels de X-FAB, aux conditions financières, à la liquidité, aux perspectives, à la croissance, aux stratégies ou aux développements de l’industrie au sein de laquelle nous évoluons. Les déclarations prospectives sont de par leur nature soumises à des risques, des incertitudes et des hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats actuels ou les événements futurs diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés ou impliqués. Ces risques, incertitudes et hypothèses pourraient avoir un impact négatif sur le résultat et les effets financiers des plans et événements décrits.

Les déclarations prospectives reprises dans ce communiqué de presse concernant des tendances ou des activités courantes ne doivent pas être considérées comme un rapport indiquant que ces tendances ou activités continueront à l’avenir. Nous ne nous engageons en aucune façon à mettre à jour ou à réviser ces déclarations prospectives, que ce soit à cause de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement. Vous ne devez pas vous fier indûment à de telles déclarations prospectives, qui reflètent seulement la situation à la date de ce communiqué de presse.

Les informations reprises dans ce communiqué de presse peuvent être modifiées sans préavis. Aucune vérification n’est faite et aucune garantie explicite ou implicite n’est fournie quant à l’impartialité, l’exactitude, le caractère raisonnable ou complet des informations contenues dans ce communiqué et il ne faut pas leur accorder une confiance indue.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200402005644/fr/