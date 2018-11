X-Fab : chute de 17% sur un double avertissement

07/11/2018 | 10:55

Plus forte baisse du compartiment A d'Euronext Paris, l'action du fabricant de circuits intégrés X-Fab Silicon Foundries chutait de 17% à la Bourse de Paris au lendemain de la publication de comptes pour le 3e trimestre (T3) marqués par un 'sales' et un 'profit warning'.



Durant le T3, les ventes ont atteint 151,4 millions de dollars, mais ce chiffre en hausse de 8% sur un an a manqué les attentes de la direction (154/159 millions de dollars), et il baisse de 2% par rapport à celui du 2e trimestre. L'EBITDA a progressé de 11% à 29,7 millions d'euros, soit une marge de 19,6% à comparer avec une projection de 18 à 20%, et le bénéfice net de 46% à 12,1 millions de dollars.



Mais la direction de X-Fab n'attend, au 4e trimestre 2018, qu'un CA compris entre 132 et 138 millions de dollars, à comparer avec 154,1 millions au T4 2017. La marge d'EBITDA devrait chuter entre 8 et 10%.



'En des conditions actuelles du marché, les ajustements des chaînes d'approvisionnement de nos clients conduisent X-Fab à réviser ses prévisions relatives à l'année 2018', ajoute la société. X-Fab lance donc un avertissement sur son CA 2018, dont l'estimation revient de 615/655 millions de dollars à 582/589 millions, mais aussi sur le résultat d'exploitation attendu, qui est sabré de 50/70 millions à 28/32 millions.











