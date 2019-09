X-Fab : un analyste abaisse fortement ses prévisions

02/09/2019 | 17:29

Le titre affiche aujourd'hui un gain de près de 2% mais la performance reste négative de plus de 14% sur un mois. Sur un an, la valeur a perdu près de 55%.



X-Fab a organisé un roadshow avec ses dirigeants jeudi dernier à Paris. Oddo précise qu'à court terme, aucune reprise de cycle n'est promise. 'Les tensions géopolitiques incitent à la prudence et le positionnement du groupe dans la chaîne de valeur n'aide pas à obtenir de la visibilité'.



Le bureau d'analyses rajoute qu'aucune restructuration n'est dès lors envisagée et les investissements stratégiques ne sont pas remis en cause.



L'ambition reste d'atteindre 1 Md$ de CA en organique à horizon 4/5 ans (CA 2018 = 588 M$) dont 25% et 15% pourrait provenir respectivement du carbure de silicium SiC et du médical précise Oddo



'Les informations décevantes communiquées fin juillet par les dirigeants pour le S2 (pas d'amélioration anticipée au T3 et visibilité limitée pour le T4) nous amènent à abaisser significativement nos prévisions (-15% en moyenne au niveau de l'EBITDA sur la période 2019/2021)' explique le bureau d'études.



'Dans l'environnement économique actuel (particulièrement défavorable aux acteurs fortement exposés à l'automobile), il nous est compliqué d'envisager un changement de notre recommandation Alléger sur la valeur. Notre objectif de cours est actualisé à 3,4 E (contre 4 E)'.



