X-Fab : négatif, Credit suisse abaisse sa cible de 25%

07/11/2018 | 10:33

Credit suisse est toujours d'avis de vendre ('sous-performance') l'action du fabricant de circuits intégrés X-Fab Silicon Foundries, qui perd plus de 15% de sa valeur ce matin à la Bourse de Paris, vers 5,2 euros, après son point d'activité trimestriel. L'objectif de cours est sabré de 5,45 à 4,1 euros.



Les analystes sanctionnent 'la faiblesse des résultats du 3e trimestre' et des prévisions pour le 4e trimestre. Ainsi que, d'une manière générale, 'la dégradation continue de la visibilité sur le chiffre d'affaires' dans un contexte marqué par la réduction des stocks (phénomène qui devrait se poursuivre) et 'une demande incertaine en raison des tensions commerciales'. Le principal actionnaire de X-Fab, Melexis, a d'ailleurs abaissé ses projections pour 2018, relève la note.



Credit suisse a en conséquence abaissé ses prévisions de ventes pour X-Fab de 6 à 8% pour 2018 (il anticipe une contraction de 12% des facturations au 4e trimestre) et 2019, ce dont découle une réduction d'environ 40% des résultats d'exploitation attendus ces deux années.





