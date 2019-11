Xerox : HP repousse encore une fois une offre

25/11/2019 | 17:45

Le fabricant américain d'imprimantes et d'ordinateurs HP a rejeté une nouvelle fois l'offre de Xerox jugée 'hautement conditionnelle' et 'incertaine'.



Dans une lettre adressée à Xerox le 21 novembre, en réponse à la lettre du fabricant de copieurs, HP réitère son rejet de la proposition de Xerox car elle 'sous-estime considérablement' la société.



'En particulier, la capacité de Xerox à payer la partie en espèces et la contrepartie proposée reste incertaine, de même que des inquiétudes sur le poids de la dette surdimensionné du nouvel ensemble, même si le financement était obtenu', a indiqué le groupe.



HP a également noté que Xerox avait manqué les estimations du consensus sur le chiffre d'affaires au cours de quatre et cinq derniers trimestres.



