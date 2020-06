Xerox : La nouvelle application Xerox Team Availability répond aux besoins de flexibilité sur le lieu de travail

Une récente étude de Xerox sur l'avenir du travail montre que 58 % des personnes interrogées prévoient de modifier la politique en matière de travail à distance

Xerox a annoncé aujourd'hui le lancement de son application Team Availability, une solution rapide à déployer pour les organisations qui ont besoin de connaître en temps réel la disponibilité et l'emplacement de leurs employés. Il est essentiel de savoir si les employés travaillent et où ils se trouvent pour assurer la gestion d'environnements de travail flexibles, dans lequel les horaires de travail des employés sont partagés entre le travail à domicile et au sein de l'entreprise.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20200625005472/fr/

Knowing where and whether employees are working is critical to managing flexible work environments, where the percentage of employees sharing time between home and work locations grows. (Photo: Business Wire)

Les organisations soutiennent activement et investissent dans des solutions technologiques pour une main-d'œuvre hybride. Une récente enquête mondiale sur les entreprises commandée par Xerox montre que 58% des personnes interrogées prévoient de modifier leur politique de travail à domicile au cours de l'année prochaine. Cette nouvelle acceptation d'une main-d'œuvre hybride a également révélé des lacunes technologiques et les entreprises investissent désormais davantage dans les ressources technologiques à distance (55%) ou dans un mélange de ressources à distance et au bureau (40%).

« La gestion de collaborateurs séparés physiquement durant cette pandémie prolongée a révélé des difficultés uniques auxquelles aucune organisation n'a été confrontée auparavant », déclare Joanne Collins Smee, vice-présidente exécutive et directrice commerciale, PME et responsable des canaux de distribution, chez Xerox. « Les organisations doivent savoir qui est disponible et où afin de pouvoir prendre de meilleures décisions lors de l'allocation des ressources et des tâches. Cet outil fournit des connaissances en temps réel aux responsables supervisant des effectifs répartis. »

Contrairement aux autres outils de gestion des présences, qui doivent être connectés à l'infrastructure informatique et dont l'implémentation nécessite plusieurs semaines, l'application Team Availability est opérationnelle en quelques heures seulement. Une fois alimentée en données, l'application fournit aux utilisateurs autorisés des données personnalisables et protégées pour la prise de décisions stratégiques. Xerox déploie l'application dans toute l'entreprise afin de soutenir ses plans « Path Forward » pour gérer une approche progressive du retour au travail en toute sécurité. Xerox exploite l'application avec ses propres effectifs pour effectuer des contrôles de santé quotidiens durant cette pandémie de COVID-19. Le suivi de cette activité permet un retour progressif et sûr sur le lieu de travail.

Le prestigieux Imperial NHS Trust du Royaume-Uni a été la première organisation à piloter l'application Xerox Team Availability pour accéder au statut des travailleurs essentiels au sein du Trust et de ses nouveaux sites au moment du pic de la pandémie.

« Il est important pour un prestataire de soins de santé de savoir quels soignants sont disponibles à quel moment pour prendre soin des patients, et c'est encore plus crucial lors d'une pandémie », a déclaré Linda Watts, responsable adjointe du programme des systèmes cliniques, Imperial NHS Trust et Chelsea & Westminster NHS Foundation Trust, responsable des dossiers médicaux, Imperial College Healthcare NHS Trust. « L'application Xerox Team Availability a été déployée quasiment immédiatement et nous avons reçu des informations sur tous nos effectifs et sur leur disponibilité en temps réel. Nous sommes désormais tout à fait à même de prendre soin de nos patients. »

L'application Xerox Team Availability est une offre SaaS conforme au RGPD avec un modèle d'abonnement permettant aux clients de rester abonnés aussi longtemps que cela leur sera nécessaire. Elle est disponible sur l'App Store et le Google Play Store.

Pour retrouver plus d'informations et des résultats supplémentaires sur l'étude Xerox Future of Work, consultez le site www.Xerox.com/MakeNowWork

À propos de Xerox

Xerox améliore chaque jour l’environnement de travail. Nous sommes une entreprise de technologie pour l’environnement de travail qui développe et intègre des logiciels et des matériels à l’intention des entreprises de toutes tailles. Alors que les clients doivent gérer leurs informations sur des plateformes physiques et digitales, Xerox propose une expérience fluide, sécurisée, et durable. Avec l’invention du copieur, de l’Ethernet, de l’imprimante laser, Xerox a toujours défini l’expérience de travail moderne. Découvrez comment cette innovation se poursuit sur xerox.com.

Méthodologie de l'étude Xerox sur l'avenir du travail

L'enquête a été menée par la société de recherche indépendante Vanson Bourne en mai 2020 auprès de 600 personnes habitant aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Allemagne et en France. Les personnes interrogées sont des décideurs informatiques et des professionnels de haut niveau, tous issus d'organisations comptant au moins 500 employés dans divers secteurs, notamment les services commerciaux et professionnels, le commerce de détail, les soins de santé, les services financiers, les voyages et l'hôtellerie.

Remarque : pour recevoir les actualités par flux RSS, consultez le site https://www.news.xerox.com. Pour obtenir des informations transparentes, les perspectives et notre point de vue sur le secteur, rendez-vous sur http://twitter.com/xerox, http://www.facebook.com/XeroxCorp, https://www.instagram.com/xerox/, http://www.linkedin.com/company/xerox, http://www.youtube.com/XeroxCorp.

Xerox® est une marque de Xerox Corporation enregistrée aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200625005472/fr/