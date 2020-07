Xerox : Le Kit Xerox Adaptive CMYK+ pour la Xerox Versant élargit la palette de couleurs à plus d'un million de teintes  

Sept nouvelles couleurs sur une même presse permettent aux fournisseurs d’impression d’accéder de façon abordable au lucratif marché de l’impression « au-delà du CMJN »

Xerox annonce le kit Xerox Adaptive CMYK+ pour la Xerox Versant®, le premier kit technologique adaptable du marché de l’impression qui ajoute sept couleurs de spécialité à une presse de production existante, permettant d’apporter instantanément des embellissements d’impression numérique. Le kit transforme la presse couleur Xerox Versant® 180 en une presse 11 couleurs qui imprime au-delà de CMJN et permet de créer un million de teintes et de nuances en ajoutant des toners or, argent, blanc et transparent aux couleurs fluorescentes jaune, magenta et cyan.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20200707005246/fr/

The print market’s first adaptive technology kit that adds seven specialty colors to an existing production press. (Photo: Business Wire)

L'enrichissement numérique de l'impression devrait représenter un marché de 25 milliards de dollars¹; toutefois, l'accès à cette opportunité nécessite généralement un investissement dans une nouvelle presse capable d'imprimer au-delà du CMJN. L’ensemble Xerox Adaptive CMYK + pour Versant offre aux fournisseurs d'impression la possibilité de remplacer simplement les toners pour produire des couleurs et des enrichissements qui augmentent la rentabilité et offrent des marges plus élevées, sans avoir besoin d'une nouvelle presse.

« L’ensemble Versant CMYK + Kit Adaptive offre ce dont les fournisseurs d’impression ont besoin : la capacité de proposer des offres de plus grande valeur, sans investissement majeur », explique Marybeth Gilbert, vice-présidente et directrice générale, Business Production, Xerox. « L’ensemble Versant élargit encore davantage le portefeuille de produits Xerox qui permet d’imprimer au-delà du CMJN et d’offrir à nos clients la possibilité de proposer des embellissements de l’impression numérique, tant pour l’impression à hauts volumes que pour la production légère ou l’impression de bureau. »

Selon Keypoint Intelligence, les fournisseurs d'impression peuvent compter sur une augmentation de leurs marges bénéficiaires variant entre 50 et 400 pour cent grâce aux enrichissements numériques, par rapport à l'impression ordinaire. En outre, l'impression promotionnelle, comme les documents marketing, les brochures, les cartes de visite et les affiches, constitue la catégorie d'applications la plus courante pour les embellissements². Enfin, comme la Versant 180 est particulièrement adaptée et conçue pour de telles utilisations, les fournisseurs d’impression peuvent aisément ajouter des enrichissements numériques aux travaux ordinaires et ainsi facturer davantage.

Le kit Xerox Adaptive CMYK+ pour la Xerox Versant offre trois options : le kit Xerox Vivid (toners or, argent, blanc et transparent), le kit Xerox Fluorescent (cyan, magenta et jaune fluorescents) – ou l’ensemble kit Xerox Vivid + kit Fluorescent offrant les 11 couleurs. Le kit Adaptive fonctionne avec les versions DFE EFI de la Versant 180 et avec la Versant 180 Performance Package.

Disponibilité :

Le kit Xerox Adaptive CMYK+ pour la Xerox Versant est disponible dès maintenant pour la prise de commande dans les régions EMEA et Americas. Le colis peut être livré le 15 juillet dans la région EMEA et du 17 août dans la région Americas.

À propos de Xerox

Xerox Holdings Corporation simplifie le travail, chaque jour. Nous sommes une entreprise de technologie pour le milieu de travail, qui conçoit et intègre des logiciels et du matériel à l’intention des entreprises de toutes tailles. Alors que les clients cherchent à gérer leur information sur des plateformes numériques et physiques, Xerox offre une expérience transparente, sécurisée et durable. Que ce soit en inventant, entre autres, le copieur, Ethernet ou l’imprimante laser, Xerox, depuis longtemps, définit l’expérience de travail moderne. Voyez comment l’innovation se poursuit à xerox.com.

¹ Keypoint Intelligence/Infotrends, “Beyond CMYK: The Use of Special Effects in Digital Printing”

² Keypoint Intelligence/Infotrends, “Market Opportunities for CMYK+”

Remarque : Pour recevoir le fil de nouvelles RSS, visitez https://www.news.xerox.com. Pour des commentaires, des perspectives et des points de vue sur l’industrie, visitez http://twitter.com/xerox, http://www.facebook.com/XeroxCorp, https://www.instagram.com/xerox/, http://www.linkedin.com/company/xerox, http://www.youtube.com/XeroxCorp.

Xerox® est une marque déposée de Xerox aux États-Unis et dans d’autres pays.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200707005246/fr/