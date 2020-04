Xerox : fabriquera aux É.-U. et au Canada un désinfectant du type utilisé dans les hôpitaux, pour les travailleurs de la santé de première ligne

Xerox Holdings Corporation met à profit ses capacités de fabrication et son expertise interne en matière de matériaux pour produire environ 140 000 gallons de désinfectant pour les mains d'ici juin 2020, une initiative visant à aider à sauver des vies pendant la crise sanitaire mondiale actuelle.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20200421005535/fr/

Xerox Hospital-Grade Hand Sanitizer (Photo: Business Wire)

Les premières livraisons sont attendues d'ici la fin du mois - quelques semaines seulement séparant le concept de la mise en marché. Xerox produira le désinfectant dans ses installations de Toronto et près de Rochester, dans l'État de New York, et distribuera le produit à des revendeurs qui sont des fournisseurs agréés des organisations de soins de santé de première ligne.

« C'est le moment pour chaque entreprise, chaque personne, de voir ce qu'elle peut faire pour aider la société », affirme John Visentin, vice-président du Conseil et chef de la direction de Xerox. « Les produits essentiels comme le désinfectant pour les mains continueront d'être très en demande. L'équipe a réagi rapidement, a compris comment surmonter les obstacles puis a commencé à livrer le produit - le tout en moins d'un mois. »

Cette initiative fait suite à l'annonce faite plus tôt au cours du mois par Xerox qu’elle s'associait à Vortran Medical Technology pour accélérer et étendre la production du respirateur GO2Vent et du moniteur de pression des voies respiratoires (APM-Plus) connexe, pour les hôpitaux et les unités d'intervention d'urgence, aux prises avec la COVID-19.

La compagnie prévoit produire le désinfectant pour les mains tant et aussi longtemps que la demande le justifiera. Pour en savoir plus sur la réponse de Xerox à la pandémie de la COVID-19, visitez https://www.xerox.ca/fr-ca/a-propos-de-nous/covid-19.

À propos de Xerox

Xerox Holdings Corporation simplifie le travail, chaque jour. Nous sommes une entreprise de technologie pour le milieu de travail, qui conçoit et intègre des logiciels et du matériel à l’intention des entreprises de toutes tailles. Alors que les clients cherchent à gérer leur information sur des plateformes numériques et physiques, Xerox offre une expérience transparente, sécurisée et durable. Que ce soit en inventant, entre autres, le copieur, Ethernet ou l’imprimante laser, Xerox, depuis longtemps, définit l’expérience de travail moderne. Voyez comment l’innovation se poursuit à xerox.com.

Remarque : Pour recevoir le fil de nouvelles RSS, visitez https://www.news.xerox.com. Pour des commentaires ouverts, des perspectives et des points de vue sur l’industrie, visitez http://twitter.com/xerox, http://www.facebook.com/XeroxCorp, https://www.instagram.com/xerox/, http://www.linkedin.com/company/xerox, http://www.youtube.com/XeroxCorp.

Xerox® est une marque de commerce de Xerox Corporation aux États-Unis et dans d’autres pays.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200421005535/fr/