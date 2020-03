Xerox : lancement de l'offre sur HP Inc

03/03/2020 | 10:22

Xerox a annoncé lundi le lancement de son offre publique sur les actions HP Inc, à un prix de 24 dollars, dont 18,40 dollars en numéraire et 0,149 action Xerox pour chaque action HP apportée, offre qui doit expirer le 21 avril prochain.



'L'offre de Xerox apportent aux actionnaires de HP à la fois de la valeur en liquide significative et immédiate, ainsi qu'un potentiel de hausse important via une participation dans le groupe combiné', affirmait-t-il lors de l'annonce de l'opération.



