Xilam : Berenberg entame le suivi à l'achat

29/10/2019 | 09:17

Le bureau d'études Berenberg a entamé à l'achat le suivi de l'action Xilam Animation, le producteur français de séries d'animation. L'objectif de cours associé est fixé à 54 euros.



Xilam est distingué pour son statut de leader européen du secteur avec son produit-phare qu'est la série 'Oggy et les cafards'. Berenberg apprécie le savoir-faire du groupe en matière de séries destinées aux enfants, où il détient des positions solides qui devraient induire une croissance soutenue dans les années qui viennent.





