Bilam Festival d'Annecy 2019: Une année exceptionnelle pour Xilam Animation

Enfin Marc du Pontavice, PDG et fondateur de Xilam, a reçu le Mifa Animation Industry Award qui récompense traditionnellement les personnalités les plus contributives au développement de l'industrie de l'animation. Récompensé pour l'ensemble de sa carrière, Marc du Pontavice a fondé Xilam Animation en 1999. Le Groupe s'est imposé depuis comme l'un des leaders de la production d'animation dans le monde avec plus de 2 000 épisodes de séries d'animation diffusés, dont certains Hits mondiaux comme Oggy et les Cafards et Zig & Sharko.

À propos de Xilam

Studio majeur de l'animation européenne, Xilam crée, produit et distribue des programmes originaux destinés aux enfants et à toute la famille, pour la télévision, le cinéma et les plateformes numériques. Fondée en 1999 par Marc du Pontavice, Xilam dispose d'un catalogue de plus de 2 000 épisodes et de 3 longs métrages, dont certains succès incontournables comme Oggy et les cafards, Zig & Sharko, Les Dalton et sa toute première série préscolaire : Paprika. Diffusé dans plus de 190 pays sur les plus grandes chaînes de télévision et plateformes numériques, cumulant notamment sur YouTube plus de 300 millions de vidéos vues par mois, ce catalogue de programmes fait ainsi de Xilam l'un des premiers fournisseurs mondiaux d'animation. Xilam emploie plus de 400 personnes, dont 300 artistes, répartis sur ses quatre studios à Paris, Lyon, Angoulême et Hô-Chi-Minh-Ville au Vietnam. Xilam est

́

cotée sur Euronext Paris Compartiment B - Éligibilité PEA - SRD long.

