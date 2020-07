XILAM ANIMATION : confirme ses objectifs après un semestre solide

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Xilam a réalisé au premier semestre 2020 un chiffre d'affaires de 9,7 millions d'euros, en hausse de 23%, dont +2% en croissance organique. Le studio d'animation a bénéficié du bond de 67%, dont (+33% en croissance organique) des nouvelles productions à 5 millions. Les ventes du catalogue ont grimpé de 22% (+3% en organique) à 3,7 millions.Après prise en compte des autres subventions et autres produits opérationnels courants, le total des produits d'exploitation s'élève à 10,4 millions (+22% dont +2% en croissance organique).Sous l'effet de la forte résilience de son modèle, et la diversité de ses productions, propriétaires et non-propriétaires, Xilam poursuit son développement sur une dynamique de revenus portés par les plateformes numériques et l'international.Les ventes aux plateformes de streaming, grandes gagnantes du confinement mondial de la population face à la crise sanitaire, représentent 51% du chiffre d'affaires semestriel. L'international en représente 73%.La production française, et singulièrement Xilam, devrait largement bénéficier de la directive européenne SMA dont la transposition en droit français a été confirmée récemment par la Présidence de la République, avec effet au 1er janvier 2021.Malgré quelques décalages de livraisons de 2020 sur 2021 liés à l'impact du confinement, Xilam confirme ses objectifs de revenus cumulés de 78 millions sur les exercices 2020-21 et 110 millions sur les exercices 2022-23.Ces objectifs incluent le crédit d'impôt audiovisuel et sont calculés à périmètre constant (hors M&A et merchandising), avec intégration actée de Cube Creative.