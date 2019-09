XILAM : LCM reste à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LCM reste à l’Achat sur Xilam et maintient son objectif de cours de 52 euros alors que la société publiait hier soir ses résultats du premier semestre. Ce dernier « démontre la puissance du business model », souligne le bureau d’analyses. Il précise que la seconde partie de l'exercice devrait être de haute volée. Le résultat net devrait continuer de délivrer des marges « insolentes ». Enfin, longtemps grévé par des charges non récurrentes, Xilam devrait publier une marge nette supérieure à 23 % et une marge nette ajustée de 25 %.