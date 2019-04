XILAM : LCM toujours à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LCM reste à l’Achat sur Xilam et ajuste son objectif de cours de 54,3 à 52 euros dans le sillage de la réunion SFAF. Selon le bureau d’analyses, Xilam continue de bénéficier d’un secteur qui peine à fournir du contenu d’animation de qualité et en quantité suffisante. Celui-ci ajoute que la stratégie mise en place avec les plateformes AVOD ( (VOD Gratuite) a pesé à court terme sur les chiffres, mais est bénéficiaire sur le long terme.LCM maintient son chiffre d'affaires 2019 inchangé à 35,3 millions d'euros, mais ajuste son chiffre d'affaires 2020 à 43,5 millions, contre 44,1 millions, à cause d'un merchandising qui prend davantage de temps à se matérialiser.