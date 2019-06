XILAM : LCM toujours à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LCM reste à l’Achat sur Xilam et maintient son objectif de cours de 52 euros. Le groupe a dressé le bilan du festival d’Annecy. Avec deux prix décernés à son premier film d’animation à destination des adultes J’ai Perdu Mon Corps, l’annonce d’un partenariat avec Disney pour la production de Chip’ n’Dale (personnages de Tic et Tac) et le Mifa Animation Industry Award pour Marc du Pontavice, PDG de Xilam, 2019 aura été "un cru exceptionnel" pour Xilam. Selon le bureau d’analyses, ces différentes reconnaissances démontrent encore le caractère « premium » des productions du groupe.Il ajoute que les annonces devraient se multiplier avec l'arrivée des nouvelles plateformes américaines en Europe.