XILAM : forte baisse des revenus au premier semestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Xilam Animation a réalisé au premier semestre un chiffre d’affaires en baisse de 43% à 7,9 millions d’euros, avec un total des nouvelles productions et du catalogue respectivement de 5,1 millions d’euros et 2,7 millions d’euros. La société indépendante de production et de distribution de programmes d’animation explique que l’essentiel de l’écart du côté des nouvelles productions vient d’un effet de base sur les subventions (1,8 million d’euros vs. 4,5 millions d’euros en 2018) lié à la fin de la livraison au premier semestre 2018 de la 5e saison d’Oggy et les cafards.L'international représente 67% des ventes.Les objectifs 2019 demeurent inchangés : 80 demi-heures de nouvelles productions.À moyen terme, Xilam devrait connaître une accélération de sa croissance sous l'effet de la hausse du volume de productions, de l'élargissement du catalogue de programmes disponibles et d'une appréciation continue des prix à la demi-heure, soutenue par la puissance des plateformes américaines (Netflix, Disney+, …) et par une composante US toujours plus importante dans le mix géographique.