XILAM : le modèle économique fait ses preuves au premier semestre, le titre grimpe

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Xilam grimpe de 4,03% à 37,40 euros à la Bourse de Paris, les investisseurs saluant "la puissance du business model", comme l’évoque LCM. Au premier semestre, la société indépendante de production et de distribution de programmes d’animation a dégagé un résultat net de 1,61 million d’euros contre 2,60 millions un an plus tôt, affichant une marge nette en hausse de 1,7 point à 20,5%. Pour sa part, le résultat opérationnel s'élève à 2,53 millions contre 3,74 millions. La marge opérationnelle ressort en forte progression de 5 points à 32,1%.Quant au total du chiffre d'affaires et autres produits, déjà publié, il chute de 43% à 7,88 millions d'euros, due à un recul "technique" lié à un effet de comparaison sans signification sur le rythme de croissance annuelle.Cette période a été marquée par la fin de livraison du seul programme Mr Magoo, contre trois en début de livraison.Ainsi, "3 fondamentaux du business model permettent aujourd'hui au groupe de faire progresser sa marge en dépit d'une baisse de chiffre d'affaires", souligne LCMLe bureau d'analyses évoque tout d'abord le taux de préfinancement qui continue de s'élever et qui intègre davantage des coûts indirects, puis la bonne maîtrise des coûts fixes et un faible reversement aux ayant droits.Concernant ses perspectives, Xilam réitère ses objectifs de livraison de 80 demi-heures livrées en 2019 et 100 demi-heures livrées à l'horizon 2020.La seconde partie de l'exercice devrait être de haute volée selon LCM. Le broker précise que le résultat net devrait continuer de délivrer des marges "insolentes".In fine, il décide de rester à l'Achat sur la valeur et maintient son objectif de cours de 52 euros.