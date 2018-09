XILAM : premier semestre solide et perspectives favorables

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Xilam gagne 3,11% à 43,15 euros, soutenu des résultats semestriels en progression. Le résultat net du studio d'animation a grimpe de 11% à 2,603 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant a bondi de de 51% à 4,287 millions. La marge opérationnelle courante est stable à 31%. Retraité de l’impact des plans d’attribution gratuite d’actions pour 1,1 million d'euro et des coûts de déménagement du siège social pour 0,5 million, la marge opérationnelle courante est ressortie à 39%.Le chiffre d'affaires total a progressé de 50% à 13,9 millions d'euros. Dans le détail, les nouvelles productions ont bondi de 85% à 8,465 millions.Fort de ces performances, le groupe confirme son objectif de livraison de 70 demi-heures sur l'exercice 2018, et se dit confiant quant à sa capacité à afficher un résultat opérationnel record.Le studio d'animation travaille d'ores et déjà sur le développement de plusieurs séries dont la mise en production interviendra dans les mois à venir.Par ailleurs, le studio d'animation a souligné qu'il dispose d'une force de frappe de 35 millions d'euros, suite à une augmentation du capital pour mener à bien des acquisition ciblées et relutives.Le groupe, en discussion avec plusieurs studios d'animation en Europe, espère mener à bien des acquisitions dans les prochains mois."Le marché européen de la production étant particulièrement dispersé, il recèle des pépites de créativité et de savoir-faire technologique. La puissance éditoriale et commerciale de Xilam peut être l'atout majeur qui transformera la valeurs de ces studios" a évoqué Marc de Pontavice, président du groupe.LCM salue ces résultats semestriels conformes à ses attentes, et maintient son objectif de cours à 64,7 euros, ainsi que sa recommandation Achat. Le broker souligne la croissance continue du groupe, ainsi que l'amélioration de sa marge.