Xilam Animation : A suivre aujourd'hui

Xilam Animation annonce avoir noué avec Netflix, première plateforme SVOD au monde, un accord portant sur la distribution mondiale de son premier film d’animation à destination des adultes J’ai Perdu Mon Corps, Grand Prix de la Semaine de la Critique remis pendant le Festival de Cannes.Réalisé par Jérémy Clapin, auteur multi-primé de courts-métrage, co-écrit par Guillaume Laurant, scénariste d'Amélie Poulain, et produit par Marc du Pontavice, ce long-métrage est une adaptation du roman Happy Hand de Guillaume Laurant.J'ai perdu mon corps est la première incursion du studio dans l'animation à destination d'adultes.Après avoir été longuement développé puis produit dans les studios de Xilam, notamment dans ceux de Lyon et Paris, le film a été présenté pour la première fois au Festival de Cannes 2019 où il a fait l'unanimité et a été couronné par le Grand Prix de la Semaine de la Critique, une première pour un film d'animation.