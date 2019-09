Xilam Animation : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Xilam a dévoilé au premier semestre, un résultat net de 1,61 million d’euros contre 2,60 millions au premier semestre 2018. Le résultat opérationnel s'élève pour sa part 2,53 millions contre 3,74 millions un an plus tôt. Le taux de marge opérationnelle ressort en forte progression de +5 points à 32,1 % (vs. 27 %). Quant au total du chiffre d’affaires et autres produits, il atteint 7,88 millions contre 13,86 millions. Concernant ses perspectives, Xilam réitère ses objectifs de livraison de 80 demi-heures livrées en 2019 et 100 demi-heures livrées à l’horizon 2020."Xilam rappelle que l'horizon semestriel est nécessairement affecté par des effets de cut-off, de saisonnalité et d'application des nouvelles normes IFRS. Il ne reflète donc pas la croissance de l'activité de Xilam ; aussi l'horizon annuel, voire pluriannuel, s'impose pour rendre compte de ce dynamisme", précise le groupe dans un communiqué.