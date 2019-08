Xilam Animation : Découvrez les stickers animés Paprika maintenant sur LINE !

Stan et Olivia - les jumeaux Paprika - et leurs amis sont prêts à inonder vos conversations d'amour, de tendresse et d'optimisme !

Les utilisateurs du réseau de messagerie LINE peuvent désormais télécharger 24 stickers animés déclinés de la série Paprika, disponibles à la vente sur LINE STORE.

LINE est une application de messagerie instantanée à forte croissance mondiale. Les utilisateurs peuvent profiter de messages gratuits, d'appels vocaux, d'appels vidéo à tout moment, n'importe où, et peuvent désormais partager les autocollants animés de Paprika! LINE est disponible sur les smartphones iPhone et Android, ainsi que sur PC et Mac, en 17 langues.

Pour télécharger les stickers animés Paprika, cliquez ici.