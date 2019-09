Xilam Animation : Manya Zhou rejoint Xilam Animation en qualité de Responsable du Développement Commercial en Chine

Xilam Animation a nommé Manya Zhou au poste nouvellement créé de Responsable du Développement Commercial en Chine.

Manya sera responsable de l'élaboration de la stratégie de Xilam en Chine, comprenant la distribution locale auprès des acteurs linéaires et non linéaires, le développement des activités licence et merchandising, et de la coproduction. Elle aura également pour mission de renforcer les partenariats stratégiques et sensibiliser le marché à l'ensemble des propriétés de Xilam, dont Oggy et les Cafards, Zig & Sharko, Paprika, Mr Magoo et Moka.

Basée à Paris, elle est placée sous la responsabilité de Morgann Favennec, directrice des ventes et du développement international.