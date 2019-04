Xilam Animation : Masterclass de Marc du Pontavice et Andrès Fernandez sur la comédie slapstick au MipTV

La comédie 'slapstick' dans l'animation fait un retour en force, et gagne en popularité sur le marché mondial des enfants, mais quels sont les éléments clés qui composent ce genre et par quelles innovations peut-on le faire évoluer?

Spécialiste du genre, le célèbre studio français Xilam Animation est à l'origine de séries cultes telles qu'Oggy et les Cafards. Diffusées dans plus de 190 pays, elles représentent une part significative dans les exportations internationales du secteur de l'animation française au cours des deux dernières décennies.

Marc du Pontavice, fondateur et PDG de Xilam, expliquera comment il est possible de d'élever une marque française à une présence mondiale impressionnante en partant de zéro - tout en maintenant la marque attrayante et pertinente à des générations d'enfants toutes différentes. Avec Andrès Fernandez, animateur de Zig & Sharko et créateur de Moka, le duo partagera des informations sur son processus de création et son expérience dans la création d'animation slapstick à destination d'un public international.

Quand : Mardi 9 Avril, de 17h30 à 18h

Où : Palais des Festivals - Kids Creative Room Palais -1, zone « In Development »

Vous pourrez également retrouver toute l'équipe de ventes de Xilam au MipTV, stand R7.J9 !

Vous souhaitez organiser un RDV ? Contactez-nous à sales@xilam.com.