Xilam Animation : Mise à disposition du rapport semestriel 2019

Communiqué Paris, le 27 septembre 2019

MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2019

Xilam Animation S.A. a déposé le 27 septembre 2019 son rapport financier semestriel 2019 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Ce document peut être consulté dans la rubrique Relations investisseurs> Documentationdu site internet de la société (http://www.xilam.com).

À propos de Xilam

Studio majeur de l'animation européenne, Xilam crée, produit et distribue des programmes originaux destinés aux enfants et à toute la famille, pour la télévision, le cinéma et les plateformes numériques. Fondée en 1999 par Marc du Pontavice, Xilam dispose d'un catalogue de plus de 2 000 épisodes et de 4 longs métrages, dont certains succès incontournables comme Oggy et les cafards, Zig & Sharko, Les Dalton et sa toute première série préscolaire : Paprika. Diffusé dans plus de 190 pays sur les plus grandes chaînes de télévision et plateformes numériques, cumulant notamment sur YouTube plus de 600 millions de vidéos vues par mois, ce catalogue de programmes fait ainsi de Xilam l'un des premiers fournisseurs mondiaux d'animation. Xilam emploie plus de 400 personnes, dont 300 artistes, répartis sur ses quatre studios à Paris, Lyon, Angoulême et Hô-Chi-Minh-Ville au Vietnam.

Xilam est cotée sur Euronext Paris Compartiment B - Éligibilité PEA - SRD long.

Contacts

Marc du Pontavice - Président Directeur - General

Fabrice Cantou - Directeur Financier & Stratégie

Tél : 01 40 18 72 00

