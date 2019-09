Xilam Animation : Nouveau Directeur Financier – Renforcement du pôle finance

Paris, le 19 Septembre 2019

Xilam renforce son pôle finance avec l'arrivée de Fabrice

Cantou au poste de Directeur Financier et Stratégie

Xilam Animation (Code ISIN : FR0004034072, Mnémo : XIL), société indépendante de production et de distribution de programmes d'animation, annonce aujourd'hui l'arrivée de Fabrice Cantou au poste de Directeur Financier et Stratégie, ainsi que la nomination de François Bardoux au poste de Directeur des Opérations Adjoint.

Dans un contexte de marché particulièrement dynamique concernant l'offre de contenus audiovisuels, Xilam renforce l'organisation de son pôle finance afin de se doter d'une structure en phase avec la forte hausse des volumes de production et le développement du studio (acquisition de la société Cube et accélération des ventes aux plateformes numériques internationales).

Fabrice Cantou, 40 ans (Kedge Business School, Madrid Media Business School) est nommé au poste de Directeur Financier et Stratégie. Il rapportera directement à Marc du Pontavice, Président Directeur Général de Xilam. Doté d'une solide expérience dans le secteur digital en France et à l'international, Il aura pour mission d'assurer le pilotage financier de Xilam, d'accompagner les opérations de croissance externe, et d'anticiper et mettre en œuvre les évolutions stratégiques du Groupe.

Fabrice Cantou a réalisé la majeure partie de sa carrière en direction financière dans le domaine de la Tech et de la diffusion de contenus en ligne. Il a notamment œuvré pendant près de 10 ans à la forte croissance internationale de Dailymotion et a également piloté, avec la Direction Générale, la vente de cette société

Orange en 2011 et à Vivendi en 2015. Plus récemment, Fabrice a travaillé pour une société américaine spécialisée dans l'innovation de technologies de contenus en réalité virtuelle et réalité augmentée.

François Bardoux, arrivé chez Xilam en 2016, est nommé Directeur des Opérations Adjoint et sera en charge des budgets de productions, des financements et de leur contrôle. Cette fonction clé et relais entre les activités opérationnelles et le pôle finance permettra à Xilam de renforcer son efficience dans la gestion financière de ses activités de production.

À propos de Xilam

Studio majeur de l'animation européenne, Xilam crée, produit et distribue des programmes originaux destinés aux enfants et à toute la famille, pour la télévision, le cinéma et les plateformes numériques. Fondée en 1999 par Marc du Pontavice, Xilam dispose d'un catalogue de plus de 2 000 épisodes et de 3 longs métrages, dont certains succès incontournables comme Oggy et les cafards, Zig & Sharko, Les Dalton et sa toute première série préscolaire : Paprika. Diffusé dans plus de 190 pays sur les plus grandes chaînes de télévision et plateformes numériques, cumulant notamment sur YouTube plus de 300 millions de vidéos vues par mois, ce catalogue de programmes fait ainsi de Xilam l'un des premiers fournisseurs mondiaux d'animation. Xilam emploie plus de 400 personnes, dont

