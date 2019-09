Xilam Animation : Ouverture de la boutique en ligne “Oggy et les Cafards” sur la plateforme Teespring

Xilam Animation lance une nouvelle collection de vêtements et accessoires pour sa propriété emblématique 'Oggy et les cafards' sur la plateforme Teespring. Le parfait mélange de fun, de style et de qualité créés pour les fans de la série phare.

Teespring est une plateforme dédiée à la fabrication et à la vente de produits personnalisés, particulièrement affectionnée par les «influenceurs».

Soutenue par 4,8 millions d'abonnés sur YouTube et 3,8 millions de fans sur Facebook, la marque propose sur Teespring vêtements et accessoires, pour adultes et enfants. Les produits à l'effigie du chat le plus drôle du petit écran sont disponibles à la vente et à la livraison dans le monde entier.

Visitez la boutique Oggy ici.