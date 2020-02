Xilam Animation : Plan de Croissance SCALE 2023

AVERTISSEMENT

Ce document peut contenir des données financières estimatives, des informations sur des projets et transactions à venir et des résultats / performances anticipés. Ces données prospectives sont fournies à titre purement estimatif. Elles sont exposées aux risques et aux incertitudes du marché et peuvent varier sensiblement par rapport aux résultats réels qui sont publiés par la suite. Les données financières estimées ont été soumises au Conseil d'administration et n'ont pas fait l'objet d'une validation par le commissaires aux comptes titulaire. Des informations plus détaillées sur les risques éventuels susceptibles d'influer sur nos résultats financiers figurent dans le Rapport annuel 2018. Xilam Animation attire particulièrement l'attention des investisseurs sur les risques figurant au chapitre 2.8 de ce document. Hormis ses obligations règlementaires, Xilam Animation ne s'engage aucunement à leur mise à jour en fonction de nouvelles informations ou d'évolutions à venir.