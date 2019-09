Xilam Animation : Rapport financier semestriel au 30.06.2019

ANIMATION 2019 Rapport financier semestriel Situation semestrielle au 30 juin 2019 Les états financiers qui suivent ont été arrêtés par le Conseil d'Administration du 24 septembre 2019 et ont fait l'objet d'un examen limité par les Commissaires aux comptes.

Sommaire Rapport semestriel d'activité ............................................................................................................ 1 Remarques préliminaires ................................................................................................................................... 1 Faits marquants.................................................................................................................................................. 1 Principaux chiffres clés ..................................................................................................................................... 2 Examen des comptes consolidés résumés semestriels au 30 juin 2019 ............................................................. 2 Principales transactions avec les parties liées.................................................................................................... 5 Facteurs de risques ............................................................................................................................................ 5 Perspectives ....................................................................................................................................................... 5 Comptes consolidés résumés semestriels.......................................................................................... 6 Compte de résultat consolidé............................................................................................................................. 6 Etat du résultat global consolidé........................................................................................................................ 7 Situation financière consolidée.......................................................................................................................... 8 Variation des capitaux propres consolidés ........................................................................................................ 9 Tableau des flux de trésorerie consolidés........................................................................................................ 10 Notes annexes aux comptes consolidés ........................................................................................................... 11 Rapport des Commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle 2019 ......... 30 Attestation du responsable du rapport financier semestriel ........................................................ 32

1 Rapport semestriel d'activité Rapport semestriel d'activité Remarques préliminaires Les états financiers consolidés résumés semestriels au 30 juin 2019 sont établis selon les principes de la norme IAS 34 - norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union Européenne relative à l'information financière intermédiaire. Le chiffre d'affaires et les résultats de Xilam sont liés notamment au nombre d'épisodes des nouvelles séries d'animation livrés aux diffuseurs, ainsi qu'à l'ouverture des droits et qu'à la structure de financement de ses œuvres. Ces deux éléments peuvent induire des variations significatives d'une période à l'autre. Le niveau du chiffre d'affaires et celui des résultats du premier semestre ne sont donc pas représentatifs du chiffre d'affaires et des résultats annuels. Faits marquants Activité de production Les productions terminées Les derniers épisodes de la série Mr Magoo ont été livrés sur le premier semestre 2019. Les productions en cours Au cours des six premiers mois de 2019, Xilam a poursuivi les livraisons des épisodes de la troisième saison de Zig et Sharko et de Coach me if you can, et a démarré celles de Moka. Deux séries ont été mises en production : Les contes de Lupin (anciennement Petit Méchant Loup) et le spin off d'Oggy, Oggy Oggy. Par ailleurs, Xilam Animation a signé un contrat avec Disney pour la fabrication de la série Chip'N'Dale, d'après les personnages Tic & Tac, qui sera disponible sur leur nouvelle plateforme Disney+. Dans le cadre de cette collaboration, la société Xilam Studio Paris, détenue à 100% par Xilam Animation, a été créée le 1er avril 2019. Les productions en développement Les équipes de création de Xilam travaillent également sur la huitième saison d'Oggy et les cafards et des projets inédits : Trico : une comédie cartoon 3D (78 x 7') qui retrace l'histoire d'un mouton globe-trotter de retour de voyage qui cherche à initier son troupeau aux merveilles de la civilisation moderne ;

une comédie cartoon 3D (78 x 7') qui retrace l'histoire d'un mouton globe-trotter de retour de voyage qui cherche à initier son troupeau aux merveilles de la civilisation moderne ; et Lucy Lost : un feuilletonnant en 10 parties adapté du roman de Michael Morpugo intitulé "Listen to the Moon", retraçant, en 1915, l'histoire d'un pêcheur et de son jeune fils qui découvrent une jeune fille d'une dizaine d'années blessée et affamée sur une île déserte au large de la Cornouailles. Le catalogue La baisse des revenus Catalogue s'explique par un manque d'ouvertures de droits sur le premier semestre 2019 qui conditionnent la reconnaissance en chiffre d'affaires des contrats. Xilam Animation S.A. - Rapport financier semestriel au 30 juin 2019 1

1 Rapport semestriel d'activité Autres faits marquants Le 6 juin 2019, Xilam a annoncé être entré en négociation exclusive avec le studio français Cube Creative, spécialiste de la production d'animation en images de synthèse. Ce projet de rapprochement permettrait à Xilam de renforcer son outil de production et sa capacité́d'innovation. La finalisation de cette opération est envisagée d'ici la fin de l'année. Principaux chiffres clés Données extraites du compte de résultat consolidé (en milliers d'euros) 30.06.19(1) 30.06.18 Chiffre d'affaires et subventions 7 886 13 866 Résultat opérationnel courant 2 774 4 287 Résultat net 1 613 2 603 Données extraites du bilan (en milliers d'euros) 30.06.19 31.12.18 Capitaux propres 49 865 48 219 Dettes financières non auto-liquidatives (long et court terme) 15 414 4 055 Trésorerie et équivalents de trésorerie 13 994 2 303 Données extraites du tableau des flux de trésorerie (en milliers d'euros) 30.06.19 30.06.18 Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôts 6 164 10 770 La norme IFRS 16 - "Contrats de location" a été appliquée à compter du 1 er janvier 2019, sans retraitement des périodes comparatives. Examen des comptes consolidés résumés semestriels au 30 juin 2019 Compte de résultat Le chiffre d'affaires et les subventions du premier semestre 2019 s'élèvent à 7 886 milliers d'euros contre 13 866 milliers d'euros au premier semestre 2018. Le chiffre d'affaires et les subventions des Nouvelles Productions s'établissent à 4 806 milliers d'euros au 30 juin 2019 comparés à 8 465 milliers d'euros au 30 juin 2018. Cette baisse s'explique d'une part, par un effet lié au rythme des livraisons (1 série en fin de livraison et 3 séries en début de livraison au 30 juin 2019 conte 3 séries en fin de livraison et 1 série en début de livraison au 30 juin 2018) et d'autre part, par un effet de base sur les subventions (1 844 milliers d'euros au 30 juin 2019 contre 4 502 milliers d'euros au 30 juin 2018) lié à la fin de la livraison au premier semestre 2018 de la cinquième saison d' Oggy et les cafards .

chiffre d'affaires et les subventions des Nouvelles Productions Le chiffre d'affaires du Catalogue s'élève à 3 055 milliers d'euros au 30 juin 2019 contre 5 385 milliers d'euros au 30 juin 2018.

s'élève à 3 055 milliers d'euros au 30 juin 2019 contre 5 385 milliers d'euros au 30 juin 2018. Le chiffre d'affaires des autres activités s'élève à 25 milliers d'euros au 30 juin 2019 contre 16 milliers d'euros au 30 juin 2018. Les autres produits opérationnels courants s'élèvent à 642 milliers d'euros au 30 juin 2019 contre 1 045 milliers d'euros au 30 juin 2018. La variation de ce poste d'un semestre à l'autre s'explique par une baisse de 323 milliers d'euros du crédit d'impôt audiovisuel et cinématographique corrélée à la baisse des dotations aux amortissements des séries et films, et une diminution des gains de change relatifs aux opérations d'exploitation de 80 milliers d'euros. Xilam Animation S.A. - Rapport financier semestriel au 30 juin 2019 2

1 Rapport semestriel d'activité Les achats sont de (88) milliers d'euros au 30 juin 2019 comparés à (48) milliers d'euros au 30 juin 2018. Les charges de personnel incluent les coûts des charges de retraite (hors composante financière), les rémunérations liées aux actions gratuites, ainsi que les impôts et taxes sur rémunérations. L'évolution de ce poste, qui passe de (1 900) milliers d'euros au premier semestre 2018 à (1 193) milliers d'euros au premier semestre 2019, provient principalement de la diminution de la charge liée aux attributions d'actions gratuites de 807 milliers d'euros par rapport aux six premiers mois de 2018 compensée par la suppression, au 1er janvier 2019, du Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) qui était imputé en déduction des charges de personnel pour 130 milliers d'euros au premier semestre 2018. Les autres charges opérationnelles courantes nettes s'élèvent à (438) milliers d'euros au premier semestre 2019, en diminution par rapport au premier semestre 2018 ((1 054) milliers d'euros), principalement du fait d'une baisse : des coûts de développements de 200 milliers d'euros ;

des pertes sur créances irrécouvrables de 94 milliers d'euros ;

des rémunérations revenant aux ayants-droit de 93 milliers d'euros en adéquation avec la diminution du chiffre d'affaires ;

ayants-droit de 93 milliers d'euros en adéquation avec la diminution du chiffre d'affaires ; des honoraires divers non récurrents de 70 milliers d'euros ;

des pertes de change relatives aux opérations d'exploitation de 61 milliers d'euros ; combinée d'une hausse des frais généraux capitalisés sur les productions immobilisées de 67 milliers d'euros. Le montant de la dotation aux amortissements et aux dépréciations nette est de (4 041) milliers d'euros au 30 juin 2019 (immobilisations incorporelles pour (3 817) milliers d'euros, immobilisations corporelles pour (86) milliers d'euros, droits d'utilisation relatifs aux contrats de location, à compter du 1er janvier 2019 conformément à IFRS 16 - "Contrats de location", pour (446) milliers d'euros et actifs circulants 308 milliers d'euros) contre (7 658) milliers d'euros au 30 juin 2018 (immobilisations incorporelles pour (7 229) milliers d'euros, immobilisations corporelles pour (328) milliers d'euros, actifs circulants pour (66) milliers d'euros et risques et charges pour (35) milliers d'euros). Le résultat opérationnel courant dégagé au titre du premier semestre 2019 s'élève à 2 774 milliers d'euros, à comparer à 4 287 milliers d'euros sur la même période de 2018. Le taux de marge opérationnelle ressort en forte progression de + 5 points à 32,1% du chiffre d'affaires et subventions (contre 27,0% au 30 juin 2018). Cette évolution illustre le modèle économique de Xilam qui repose sur l'intégration compléte de la chaine de valeur. Au 30 juin 2019, les charges opérationnelles non courantes nettes s'élèvent à (239) milliers d'euros et correspondent principalement à des frais d'honoraires dans le cadre de due diligence de croissances externes. Au 30 juin 2018, elles s'élevaient à (542) milliers d'euros et comprenaient principalement les coûts relatifs au déménagement du siège social de Xilam Animation. Le résultat opérationnel s'établit ainsi à 2 535 milliers d'euros au 30 juin 2019 contre 3 745 milliers d'euros au 30 juin 2018. Le résultat financier représente une charge nette de (467) milliers d'euros au premier semestre 2019 contre milliers d'euros au premier semestre 2018. Cette dégradation résulte de l'effet combiné de plusieurs facteurs :

• des charges d'intérêt sur les dettes financières stables (30.06.19 : (414) milliers d'euros,

30.06.18 : (416) milliers d'euros) mais une diminution significative des frais financiers activés par rapport au premier semestre 2018 (30.06.19 : 38 milliers d'euros, 30.06.18 : 290 milliers d'euros) qui entraine au final une hausse des charges d'intérêt nettes (30.06.19 : (376) milliers d'euros, 30.06.18 : (126) milliers d'euros) ; Xilam Animation S.A. - Rapport financier semestriel au 30 juin 2019 3

