Xilam Animation : Résultats du 1er Semestre 2019

Xilam a réalisé un premier semestre très actif sur le plan des productions avec 6 séries actuellement en fabrication pour un total de 182 demi-heures :Moka, Coach Me If You Can, Zig & Sharko 3, Tic et Tac, Les Contes de Lupin et Oggy Oggy. Ceci constitue un volume record qui témoigne du dynamisme de l'activité et des revenus futurs.

En position idéale pour profiter de la guerre du streaming entre diffuseurs américains. L'empreinte de Xilam auprès des grandes plateformes de diffusion américaines n'en est qu'à ses prémices et devrait monter en puissance au cours des prochaines années. Aux plateformes de streaming existantes (Netflix et Amazon Prime Video) s'ajouteront à minima quatre nouvelles plateformes (Disney+ et Apple TV+ en 2019, HBO Max et NBC Universal au S1 2020), ce qui devrait avoir pour effet de soutenir à la fois la croissance des nouvelles productions et du catalogue.

Xilam a par ailleurs annoncé l'acquisition du studio d'animation Cube, spécialisé en images de synthèse. Très identifié sur le marché haut de gamme (notamment auprès des grandes marques de la publicité et des parcs d'attractions), l'activité de Cube est en plein essor et son modèle en migration vers la production déléguée. Les nouveaux développements de productions propriétaires témoignent de cette réussite : Athleticus (diffusée sur Arte), Kaeloo (sur Canal+, Teletoon+, C8), Tangranimo (pour France Télévisions) et Pfffirates (pour TF1). L'expertise éditoriale et commerciale de Xilam devrait porter l'entité Cube à des niveaux de marges comparables à ceux de Xilam.

Une évolution réglementaire très favorable à court terme. L'évolution réglementaire encadrant l'activité de production devrait s'avérer également particulièrement favorable aux producteurs indépendants, et singulièrement à ceux disposant d'une forte empreinte internationale. La transposition en droit français de la Directive européenne dite « SMA » (service des médias audiovisuels) prévoit en effet deux réformes majeures applicables à compter du 1er janvier 2021. Les textes imposeront à l'ensemble des chaînes et plateformes de diffusion de contenus audiovisuels i/ de proposer à minima 30% de leur offre en contenus d'origine européenne et ii/ pour ceux opérant en France, d'appliquer exhaustivement la réglementation locale. Ces réformes devraient encore augmenter les besoins en catalogue des plateformes américaines qui devront également investir dans la production française à hauteur de 16% à 20%, selon les cas, dont 7% à 10% dans la production indépendante.

À propos de Xilam

Studio majeur de l'animation européenne, Xilam crée, produit et distribue des programmes originaux destinés aux enfants et à toute la famille, pour la télévision, le cinéma et les plateformes numériques. Fondée en 1999 par Marc du Pontavice, Xilam dispose d'un catalogue de plus de 2 000 épisodes et de 4 longs métrages, dont certains succès incontournables comme Oggy et les cafards, Zig & Sharko, Les Dalton et sa toute première série préscolaire : Paprika. Diffusé dans plus de 190 pays sur les plus grandes chaînes de télévision et plateformes numériques, cumulant notamment sur YouTube plus de 600 millions de vidéos vues par mois, ce catalogue de programmes fait ainsi de Xilam l'un des premiers fournisseurs mondiaux d'animation. Xilam emploie plus de 400 personnes, dont 300 artistes, répartis sur ses quatre studios à Paris, Lyon, Angoulême et Hô-Chi-Minh-Ville au Vietnam. Xilam est cotée sur Euronext Paris Compartiment B - Éligibilité́PEA - SRD long.

Contacts

Marc du Pontavice - Président Directeur - General

Fabrice Cantou - Directeur Financier & Stratégie

Tél : 01 40 18 72 00

57 boulevard de la Villette 75010 Paris - Tél : (33) 01 40 18 72 00

www.xilam.com

Société Anonyme au capital de 491 150 € - R.C.S PARIS : 423 784 610 - SIRET : 423 784 610 00036 - APE 921 A