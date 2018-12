Xilam Animation : Ventes mondiales pour Mister Magoo, le remake produit par Xilam Animation

Communiqué de presse

Paris, 12 décembre 2018

Ventes mondiales pour Mister Magoo, le remake produit par

Xilam Animation

Xilam Animation a réalisé une série impressionnante de pré-ventes mondiales pour la diffusion de sa nouvelle série d'animation, Mister Magoo (78 x 7'), d'après le dessin animé classique du même nom. La série est en cours de production et sa diffusion débutera au printemps 2019.

Le groupe Turner a acquis les droits de diffusion payants de Mister Magoo pour la France, l'Afrique francophone et anglophone, le Moyen-Orient, Israël, la Turquie, l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, les pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est pour sa chaîne Boomerang, tandis que Discovery

Kids a acquis les droits pour l'Amérique latine. En Europe la série sera également diffusée en clair

sur Super RTL en Allemagne, VRT et RTBF en Belgique, SIC K au Portugal, RTVE en Espagne et RTS en Suisse.

Ces nouveaux partenaires viennent renforcer la liste des diffuseurs déjà engagés sur la série et notamment France Télévisions, Cartoon Networks Asia, ITV au Royaume-Uni ainsi que Discovery et DEA Kids en Italie.

Cette réinterprétation de Mister Magoo s'adressera aux enfants âgés de 6 à 11 ans et suivra les

aventures du personnage facétieux du même nom, qui avait fait sa première apparition à l'écran

il y a près de 70 ans. Mister Magoo continue ainsi de semer la pagaille autour de lui, oubliant obstinément de chausser ses lunettes.

Morgann Favennec, directrice des ventes et du développement international chez Xilam

Animation, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'élargir ainsi la liste des partenaires de

diffusion de Mister Magoo et de consolider notre présence à l'échelle mondiale avant le lancement

tant attendu de cette nouvelle adaptation. Le calibre et la variété des partenaires que nous réunissons témoignent de l'attrait universel de Mister Magoo et nous sommes convaincus que l'humour burlesque et les bouffonneries hilarantes de cette série d'animation sauront conquérir une nouvelle génération d'enfants et plaire aux fans de la série classique. »

Tout le monde aime Mister Magoo dans le quartier ! Ce petit monsieur jovial et bienveillant, toujours prêt à filer un coup de main. Mais attention, il provoque aussi des catastrophes ! Sans ses

lunettes, il n'est jamais là où il croit être, confond les gens et sème la pagaille partout. Tous ses voisins se sont gentiment adaptés à son excentricité... sauf l'un d'eux : un hamster mégalo du nom

de Fizz dont le seul but est de faire reconnaître son incommensurable génie par l'humanité. Fizz est déterminé à laisser sa marque dans l'histoire, mais d'une façon ou d'une autre Magoo interfère toujours, déjouant à son insu les plans farfelus de Fizz !

Mr Magoo est une adaptation de la série originale créée par John Hubley en 1949. Cette adaptation est signée par quelques-uns des meilleurs talents de Xilam Animation et notamment

Olivier Jean-Marie et Hugo Gittard.

A propos de Xilam

Studio majeur de l'animation européenne, Xilam crée, produit et distribue des programmes originaux destinés aux enfants et à toute la famille, pour la télévision, le cinéma et les plateformes numériques.

Fondée en 1999 par Marc du Pontavice, Xilam dispose d'un catalogue de plus de 2 000 épisodes et de 3 longs métrages, dont certains succès incontournables comme Oggy et les cafards, Zig & Sharko, Les Dalton et sa toute première série préscolaire : Paprika.

Diffusé dans plus de 190 pays sur les plus grandes chaînes de télévision et plateformes numériques, cumulant notamment sur YouTube plus de 300 millions de vidéos vues par mois, ce catalogue de programmes fait ainsi de Xilam l'un des premiers fournisseurs mondiaux d'animation.

Xilam emploie plus de 400 personnes, dont 300 artistes, répartis sur ses quatre studios à Paris, Lyon, Angoulême et Hô-Chi-Minh-Ville au Vietnam