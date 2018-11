Xilam Animation : Yōichi Kotabe, la légende de l’animation japonaise, visite Xilam !

Le Vendredi 23 Novembre 2018, Xilam eut l'honneur d'accueillirYōichi Kotabeà Paris pour une journée riche en rencontres et en découvertes.

A la suite de la visite des locaux parisiens avec Marc du Pontavice, et la présentation des différentes productions de Xilam, le maître de l'animation a donné une masterclass ouverte à toutes les équipes. Accompagné de son traducteur Mr. Ilan Nguyên, Mr. Kotabe a déroulé son parcours ainsi que ses différentes réalisations, enrichies d'extraits et d'anecdotes sur leur développement mais aussi sur ses chers collaborateurs, et complices, Isao Takahata et Hayao Miyazaki. La masterclass s'est clôt avec une séance de Q&A avec les équipes.

Figure de premier plan dans l'histoire du dessin animé moderne au Japon, Yōichi Kotabe est l'un des animateurs les plus remarquables de sa génération, dont l'élégance du trait et la rondeur du mouvement ont marqué aussi bien l'âge d'or des longs métrages animés à Tôei, que l'histoire mondiale du dessin animé télévisé avec des séries adaptées de classiques littéraires telles Heidi ou Marco.

Yōichi Kotabe a assuré la direction de l'animation sur divers longs métrages : Tarô l'enfant-dragon (URAYAMA Kirio, 1979), Kié la petite peste (TAKAHATA Isao, 1981), il est encore animateur-clé sur divers projets ambitieux : Nausicaä de la Vallée du vent (MIYAZAKI, 1984), le Tombeau des lucioles (TAKAHATA, 1988).

Mais surtout, à partir de 1986, il rejoint le géant du jeu vidéo Nintendô, qui s'efforce dès lors d'insuffler un mouvement cohérent à ses personnages électroniques (Mario, Kirby…).

A partir de la seconde moitié des années 1990, avec le très grand succès de la licence Pokémon chez Nintendô, Yōichi Kotabe est appelé à superviser l'animation de tous les films d'animation produits à ce jour autour de cet univers.

Par ailleurs, il co-signe un segment du film poétique collectif Jours d'hiver (2003) avec son épouse Reiko Okuyama.

La journée en photos :