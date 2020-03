Xilam Animation : annonce des résultats 2019 solides soutenus par un modèle économique puissant et résilient

Croissance des produits d’exploitation : +10%

Rentabilité en forte progression : Résultat Opérationnel +24% et Résultat Net +33%

Bilan sain et solide : trésorerie disponible de 20 M€

Xilam Animation (Paris:XIL) (Code ISIN : FR0004034072, Mnémo : XIL), société indépendante de production et de distribution de programmes d’animation, annonce ses résultats financiers pour l’exercice clos au 31 décembre 2019, revus par le Conseil d’administration réuni le 25 mars 2020 sous la Présidence de Marc du Pontavice.

Marc du Pontavice, Président Directeur Général de Xilam, commente : « Nous achevons une année 2019 riche en développement, en rayonnement et en succès commercial, notamment aux Etats-Unis auprès des principales plateformes de distribution globale. Une année qui a consacré la marque Xilam avec le succès du Film J’ai perdu mon corps, nommé aux Oscars et qui a gagné les plus grandes récompenses à Cannes et Annecy pour finir son parcours avec deux Césars (meilleure musique et meilleur film d’animation). Au-delà de ces réalisations, qui témoignent de la qualité des talents rassemblés chez Xilam, les résultats de l’année 2019 que nous présentons démontrent la résilience et la robustesse de notre modèle qui bénéficie de cycles longs et créateurs d’une valeur toujours plus grande. »

(En milliers d'euros) 31.12.2019 (1) IFRS 16 31.12.2018 (3) Variation (%) Chiffre d’affaires et subventions nouvelles productions 23 309 18 228 Chiffre d’affaires catalogue 6 752 9 723 Total chiffre d’affaires et subventions 30 061 27 951 +7,5% Autres produits opérationnels courants (dont CIA) 3 410 2 350 Total des produits d’exploitation 33 471 30 301 +10,5% Charges d'exploitation (24 257) (21 907) Résultat opérationnel courant (2) 9 214 8 394 +9,8% % CA 30,7% 30,0% Résultat opérationnel 8 919 7 182 +24,2% % CA 29,7% 25,7% Résultat net 6 854 5 159 +32,9% % CA 22,8% 18,5%

Données non auditées. La moindre incidence des plans d’actions gratuites ne justifie plus la publication d’un résultat opérationnel courant ajusté. Il est donc remplacé ici par le résultat opérationnel courant. Norme IFRS 16 « Contrats de location » appliquée à compter du 1er janvier 2019, sans retraitement des périodes comparatives.

Comme déjà publié, la croissance 2019 a été tirée par les nouvelles productions sous l’effet d’une augmentation du volume et des prix de livraison, ainsi que par la hausse des autres produits et subventions. Concomitamment à la globalisation de la demande et de la production, l’international et le streaming ont significativement progressé dans le mix-revenus (respectivement 73% et 43% des ventes).

A noter que les produits d’exploitation sont supérieurs de 0,3 M€ au montant publié dans la communication du chiffre d’affaires 2019 en raison d’un montant de CIA (Crédit d’Impôt à l’Audiovisuel) sur nouvelles productions supérieur aux estimations.

Marges de rentabilité élevées, soutenues par un modèle puissant et résilient

Le résultat opérationnel augmente de +24% à 8,9 M€ avec un taux de marge ressortant à 29,7% du chiffre d’affaires (vs. 25,7% en 2018). Le modèle d’intégration de l’ensemble de la chaîne de valeur produit les synergies de coûts attendues et permet une amélioration significative du niveau de marge. Ceci tient en particulier aux éléments suivants :

maîtrise des coûts fixes qui augmentent moins vite que le chiffre d’affaires (d’année en année, une quote-part de plus en plus importante est affectée à la production). En 2019, les frais généraux non affectables aux nouvelles productions représentent ainsi moins de 10% du CA (vs. 17% en 2018) ;

modèle patrimonial et propriétaire (Xilam contrôle intégralement la propriété intellectuelle et la chaîne de valeur) : il en résulte une faible charge des rémunérations dues aux tiers ayant-droits qui ont fortement diminué ;

amélioration des marges brutes (sur les nouvelles productions) liées à la hausse du volume de préventes, notamment avec les plateformes numériques ;

baisse des charges opérationnelles non récurrentes (attribution gratuite d’actions et déménagement).

Ce modèle permet au groupe de poursuivre une politique prudente d’amortissement de ses actifs. Ainsi en 2019, la charge d’amortissement des immobilisations incorporelles représentait 61% du chiffre d’affaires (vs. 54% en 2018). Pour rappel, la valeur nette comptable du catalogue au 31 décembre 2019 ne représentait que 21,7% de sa valeur brute.

Après prise en compte de ces éléments, le résultat net progresse de +33% à 6,9 M€ (vs. 5,2 M€), avec un taux de marge nette en progression à 22,8% du chiffre d’affaires (vs. 18,5% en 2018).

Situation financière saine et solide

Xilam disposait d’une trésorerie disponible de 20,0 M€ au 31 décembre 2019 (vs. 2,3 M€ au 31 décembre 2018), en forte hausse sous l’effet principalement du tirage des emprunts obligataires pour 12,1 M€ (Euro PP), d’un effet de +2,2 M€ d’augmentation de la dette auto-liquidative, mais aussi des bonnes performances de son activité.

Il est ainsi remarquable de constater que dans un contexte de croissance, l’endettement net (1) du groupe a été ramené à 3,5 M€ (vs. 7,8 M€ à fin décembre 2018), alors même que le modèle financier de l’entreprise présente un BFR structurellement positif, propre à son industrie. Enfin les fonds propres s’élèvent à 55,3 M€ (vs. 48,2 M€).

Responsabilité sociale et environnementale

Les actions menées depuis de nombreuses années en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes font de Xilam Animation une entreprise de référence en la matière. Cette politique volontariste permet à Xilam d’afficher un résultat de 96 points sur 100 à l’index de l’égalité femmes-hommes, l’une des dispositions introduites par la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel ». Cet outil a pour objectif de mesurer et d’établir un diagnostic sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans chaque entreprise de plus de 50 salariés et de permettre d’identifier les éventuels points de progression.

Objectifs et perspectives

La tendance d’une mutation du marché vers une diffusion toujours plus premium et globale offre des perspectives prometteuses pour la production française (directive SMA à compter de janvier 2021) et particulièrement pour Xilam dont la forte dynamique de création et de développement permettra de répondre à la demande dans presque tous les segments de l’animation (préscolaire, kids, famille et adultes). Quant à l’activité catalogue, si elle peut parfois subir des effets de cut-off ou de cycles de ventes, elle n’en demeure pas moins un fort gisement de croissance à moyen terme et un puissant levier de rentabilité en s’enrichissant année après année.

Pour rappel, Xilam a réalisé une croissance annuelle moyenne de 28% depuis 2015 et entend poursuivre sa forte dynamique de croissance. Xilam a annoncé de nouveaux objectifs de revenus cumulés sur des cycles de 2 ans pour mieux tenir compte de son positionnement et des nouveaux gisements de croissance : 78 M€ sur les exercices 2020-2021 et 110 M€ sur les exercices 2022-2023. Ces objectifs permettront de lisser les éléments de saisonnalité et de cut-off en correspondance avec le cycle naturel de production (environ 2 ans) et d’exploitation du catalogue (3-4 ans). Ils s’appuient sur un carnet de commande en plein essor dont la progression est directement corrélée à la puissante dynamique du marché du streaming et au positionnement unique de Xilam. Ces objectifs incluent le crédit d’impôt audiovisuel et sont calculés à périmètre constant (hors M&A et merchandising), avec intégration actée de Cube Creative.

Point sur Covid-19 et mesures prises

Depuis le début de la crise sanitaire mondiale du Covid-19, Xilam a pris des mesures visant à protéger la santé de ses collaborateurs, tout en assurant la poursuite de l'activité normale. Compte tenu des dernières annonces de la Présidence de la République et du gouvernement, Xilam a mis en œuvre son plan de continuité d'activité, permettant aux équipes de travailler à distance. A ce jour, Xilam n'a pas identifié d'impact défavorable de l'épidémie du Covid-19 sur ses activités de production et de vente. Xilam anticipe le rattrapage sur 2021 de tout décalage pris au cours de ces semaines de confinement. Dans le cas où le confinement venait à perdurer au-delà des attentes actuelles, la société ferait un nouveau point sur ses perspectives.

À propos de Xilam

Acteur majeur de l’animation, Xilam est un studio intégré fondé en 1999 qui créé, produit et distribue des programmes originaux dans plus de 190 pays pour les enfants et les adultes, diffusés à la télévision et sur les plateformes de streaming SVoD (Netflix, Disney+, Amazon, NBC Universal, …) et ADVoD (YouTube, Facebook, …). Avec une créativité et une capacité d’innovation mondialement reconnues, une expertise éditoriale et commerciale à la pointe de son industrie, Xilam se positionne comme un acteur incontournable dans un marché en forte croissance. Xilam construit chaque année de véritables succès et capitalise sur de puissantes marques historiques (Oggy et les cafards, Zig & Sharko, …) et nouvelles (Oggy Oggy en préscolaire, Moka, Mr. Magoo, J’ai Perdu Mon Corps nommé aux Oscars, …), qui assoient et élargissent un important catalogue constitué de plus de 2 200 épisodes et 3 longs métrages. Xilam a réalisé en 2019 l’acquisition de Cube Creative, studio lui permettant de disposer d’une expertise unique en 3D et images de synthèse. Xilam emploie plus de 500 personnes, dont 400 artistes, répartis sur ses studios à Paris, Lyon, Angoulême et Hô-Chi-Minh au Vietnam. Xilam est cotée sur Euronext Paris Compartiment B - Éligibilité PEA - SRD long.

