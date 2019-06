Xilam Animation : annonce entrer en négociations exclusives pour l'acquisition de Cube Creative, spécialiste Français de la production d'animation en images de synthèse

Fondé en 2002 et basé à Levallois-Perret(Hauts-de-Seine), Cube Creative est un studio intégré de production de films d'animation en images de synthèse qui œuvre sur un nombre très varié de formats : court-métrages,vidéo-clips, spots publicitaires, films « grands formats » en relief, séries et longs métrages. Elle compte parmi ses clients des marques célèbres comme Cartier, Lu, Total, Kelloggs ou encore Skoll, des parcs d'attraction, mais aussi les grandes chaînes de télévision française. Cube Creative développe avec succès depuis quelques années des productions propriétaires telles que les séries Athleticus (diffusée sur Arte), Kaeloo (sur Canal+, Teletoon+, C8), ou encore Tangranimo (en cours pour France télévisions) et Pfffirates (en cours pour TF1). Elle dispose par ailleurs de nombreux projets de qualité en développement.

En ligne avec sa stratégie d'accélération des productions d'animation en 3D et images de synthèse, Xilam se dotera par cette opération d'une équipe de talents unique, experte sur ces technologies de pointe, au positionnement et à l'image de marque solidement ancrés dans le marché. Ce projet de rapprochement permettra à Xilam de poursuivre la croissance de ses livraisons de programmes d'animation et de l'accélérer à moyen-terme.

Xilam Animation (Code ISIN : FR0004034072, Mnémo : XIL), société indépendante de production et de distribution de programmes d'animation, annonce aujourd'hui entrer en négociations exclusives pour l'acquisition de 50,1% du capital et des droits de vote de CUBE CREATIVE, société française de production d'animation en images de synthèse et en 3D.

de la puissance commerciale de Xilam en France et à l'international, de son accès privilégié aux plateformes numériques, ainsi que de son savoir-faire en matière de marketing online.

Xilam et Cube Creative entendent conclure cette opération avant la fin de l'année pour une pleine intégration dans les comptes de Xilam en 2020.

Lionel Fages, cofondateur de Cube Creative, conclut : « Au moment où les équipes de Cube Creative s'apprêtent à réussir leur pari en ajoutant au métier de prestataire haut de gamme celui orienté autour de la création d'IP et de la production déléguée, nous sommes fiers et enthousiastes de rejoindre le groupe Xilam Animation qui nous apportera sa forte expertise tant éditoriale que commerciale du marché mondial. Nos équipes et talents seront très complémentaires et nos savoir-fairerassemblés permettront au groupe d'être encore plus innovant dans la production et de franchir ensemble de nouveaux caps. »

