Xilam Animation : conclut un contrat avec Disney pour la production d'une série d'animation Chip ‘n' Dale, d'après les deux célèbres personnages du catalogue Disney. Cette série est destinée à sa nouvelle plateforme Disney+

Paris, le 12 juin 2019

XILAM ANIMATION CONCLUT UN CONTRAT AVEC DISNEY POUR LA PRODUCTION D'UNE SERIE D'ANIMATION CHIP 'N' DALE, D'APRÈS LES DEUX CÉLÈBRES PERSONNAGES DU CATALOGUE DISNEY. CETTE SÉRIE EST

DESTINÉE À SA NOUVELLE PLATEFORME DISNEY+

Xilam Animation (Code ISIN : FR0004034072, Mnémo : XIL), société indépendante de production et de distribution de programmes d'animation, annonce aujourd'hui avoir conclu un contrat avec Disney pour la production d'une série d'animation à partir des célèbres personnages du catalogue Disney Chip'N'Dale, destinée à sa nouvelle plateforme DISNEY+.

C'est cette semaine, dans le cadre du Festival International du Film d'Animation d'Annecy, que Disney a annoncé la production de la série Chip'N'Dale avec Xilam Animation. La série est destinée à Disney+, le nouveau service de streaming de Disney.

Marc du Pontavice, PDG de Xilam, déclare : « Nous sommes très fiers que Disney ait choisi notre talentueuse équipe pour faire revivre TIC & TAC, des personnages aussi emblématiques de leur catalogue. Le lancement de cette série sur Disney+ est un tournant important dans notre stratégie de développement sur le marché américain. »

Voici un extrait du communiqué de Disney : « Disney annonce la production de Chip'n'Dale, une série animée originale qui sera disponible sur Disney+. La série est développée par l'équipe de Disney basée à Londres en collaboration avec l'équipe des Studios Xilam basée à Paris. La série est produite par Xilam, un studio d'animation indépendant français récompensé à de multiples reprises et reconnu à travers le monde pour son inventivité visuelle et son sens de la comédie. La série de 39 épisodes de 7 minutes marquera le grand retour des deux adorables écureuils d'Amérique dont on suivra les aventures à travers une animation en 2D au style résolument comique. Combinant animation traditionnelle et contemporaine, Chip'n'Dale est réalisée par Jean CAYROL et produite par Marc du PONTAVICE. »

À propos de Xilam

Studio majeur de l'animation européenne, Xilam crée, produit et distribue des programmes originaux destinés aux enfants et à toute la famille, pour la télévision, le cinéma et les plateformes numériques. Fondée en 1999 par Marc du Pontavice, Xilam dispose d'un catalogue de plus de 2 000 épisodes et de 3 longs métrages, dont certains succès incontournables comme Oggy et les cafards, Zig & Sharko, Les Dalton et sa toute première série préscolaire : Paprika. Diffusé dans plus de 190 pays sur les plus grandes chaînes de télévision et plateformes numériques, cumulant notamment sur YouTube plus de 300 millions de vidéos vues par mois, ce catalogue de programmes fait

