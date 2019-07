Xilam Animation : connaît un trou d'air

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Xilam Animation perd 2% à 37,05 euros après être tombé au plus bas ce matin à 35,50 euros en raison de l’annonce d’une chute de 43% des revenus au premier semestre à 7,9 millions d’euros. La société indépendante de production et de distribution de programmes d’animation a évoqué un recul « technique » lié à un effet de comparaison sans signification sur le rythme de croissance annuelle.Cette période a été marquée par la fin de livraison du seul programme Mr Magoo (contre 3 programmes un an auparavant) et avec trois séries en début de livraison (contre 1 série au premier semestre 2019). Les nouvelles productions ont généré des revenus en repli de 39% à 5,1 millions d'euros.Xilam a rappelé que, selon les normes comptables, le chiffre d'affaires progresse en fonction de la montée en puissance des livraisons et des ouvertures de droits. Le groupe a aussi connu un effet de base sur les subventions (1,8 million d'euros contre 4,5 millions d'euros en 2018), celles-ci étant versées en fin de livraison.Ces explications n'ont cependant pas totalement convaincu les investisseurs.Les objectifs 2019 demeurent cependant inchangés : 80 demi-heures de nouvelles productions, dont seulement 22 ont été livrées sur la première partie de l'année. Pour LCM, le second semestre devrait être le plus prolifique que Xilam. A cela, viendra s'ajouter le court métrage d'animation " J'ai perdu mon corps ". Selon les estimations de l'analyste, les revenus des nouvelles productions au second semestre devraient représenter près de quatre fois ceux du premier semestre.