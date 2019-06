Xilam Animation : dresse le bilan du festival d'Annecy

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Xilam Animation a dressé le bilan de l’édition 2019 du Festival d’Annecy. Avec deux prix décernés à son premier film d’animation à destination des adultes J’ai Perdu Mon Corps, l’annonce d’un partenariat avec Disney pour la production de Chip’ n’Dale (personnages de Tic et Tac) et le Mifa Animation Industry Award pour Marc du Pontavice, PDG de Xilam, 2019 aura été "un cru exceptionnel" pour le groupe.J'ai perdu mon corps, la première incursion du studio dans l'animation à destination des adultes, continue son parcours. Après avoir été couronné par le Grand Prix de la Semaine de la Critique à Cannes, le film a fait l'unanimité à Annecy en obtenant un doublé très rare : le Cristal du long métrage et le Prix du public.Pour rappel, Xilam a noué un accord avec Netflix pour la distribution mondiale du film. Le film sortira en France le 6 novembre 2019 prochain.A l'occasion du festival, Disney, autre géant américain, a annoncé le lancement de la production par Xilam de la série d'animation Chip'n'Dale qui reprend ses légendaires personnages Tic et Tac. Cette série sera diffusée sur la nouvelle plateforme de streaming Disney+. En faisant appel aux compétences de Xilam pour faire revivre des personnages de son patrimoine, le studio américain témoigne de sa grande confiance dans le savoir-faire du groupe sur les comédies slapstick.Enfin Marc du Pontavice, PDG et fondateur de Xilam, a reçu le Mifa Animation Industry Award qui récompense traditionnellement les personnalités les plus contributives au développement de l'industrie de l'animation.