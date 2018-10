Xilam Animation : importants contrats avec Super RTL

03/10/2018 | 09:21

Xilam Animation a annoncé hier la signature de contrats sur trois de ses séries avec la chaîne de télévision allemande Super RTL.



'La chaîne a acheté les droits pour la diffusion en clair de deux nouvelles séries, Mister Magoo (78 x 7') et Moka (78 x 7'), et s'est engagée sur une troisième saison de la comédie cartoon, Zig et Sharko (78 x 7')', indique le groupe dirigé par Marc du Pontavice. Les livraisons s'étageront entre le printemps 2019 et le printemps 2020.



Le spécialiste français des séries d'animations évoque un renforcement 'spectaculaire (de) sa position sur son premier marché à l'exportation', sans toutefois préciser de montant.









