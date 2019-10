Xilam Animation : lance la production de Oggy Oggy, première série originale d'animation française de Netflix

« Nous sommes très heureux de cette nouvelle collaboration avec Netflix qui témoigne de son engagement à offrir aux enfants du monde entier des programmes de grande qualité. Avec cette nouvelle déclinaison de la série à succès Oggy et les cafards, Xilam entend installer l'univers d'Oggy parmi les franchises les plus importantes de la cible préscolaire. En élargissant ainsi son empreinte, la marque renforce spectaculairement son potentiel à long terme . » - Marc du Pontavice, Président

Nous sommes ravis de travailler avec Marc du Pontavice et son équipe à l'expansion de l'univers d'Oggy. Xilam est l'un des producteurs français les plus prolifiques, qui a notamment développé une expertise unique dans le domaine de la comédie cartoon non-dialoguée. Nous sommes convaincus que la gentillesse et la douceur d'Oggy sauront toucher le cœur de tous les enfants en âge préscolaire. Oggy Oggy va ainsi rejoindre le programme déjà bien fourni des séries originales Netflix destinées aux enfants âgés de 2 à 6 ans, et notamment Ask The StoryBots, Chip and Potato, Mighty Little Bheem, Motown Magic, Super Monsters, True and the Rainbow Kingdom, Word Party , et YooHoo to the Rescue . D'autres séries préscolaires originales seront bientôt lancées : Archibalds' next big thing des studios DreamWorks, ou encore Go ! Go ! Cory Carson et Chico Bon Bon .

Xilam conserve les droits de distribution télévisuels (2ème fenêtre) ainsi que les droits merchandising de Oggy Oggy dans le monde entier.

À propos de Xilam (Code ISIN : FR0004034072, Mnémo : XIL)

Studio majeur de l'animation européenne, Xilam crée, produit et distribue des programmes originaux destinés aux enfants et à toute la famille, pour la télévision, le cinéma et les plateformes numériques. Fondée en 1999 par Marc du Pontavice, Xilam dispose d'un catalogue de plus de 2 000 épisodes et de 4 longs métrages. Aux côtés de J'ai Perdu Mon Corps, long-métrage d'animation récompensé par une multitude de prix internationaux (disponible sur Netflix le 29 novembre 2019, hors France et Benelux), figurent des succès incontournables comme Oggy et les Cafards, Zig & Sharko, Les Dalton, Mr Magoo et Paprika. Diffusé dans plus de 190 pays sur les plus grandes chaînes de télévision et plateformes numériques, cumulant notamment sur YouTube plus de 600 millions de vidéos vues par mois, ce catalogue de programmes fait ainsi de Xilam l'un des premiers fournisseurs mondiaux d'animation. Xilam emploie plus de 400 personnes, dont 300 artistes, répartis sur ses quatre studios à

Paris, Lyon, Angoulême et Hô-Chi-Minh Ville au Vietnam. Xilam est cotée sur Euronext Paris Compartiment B

Éligibilité PEA - SRD long.

Marc du Pontavice - Président Directeur - General

Fabrice Cantou - Directeur Financier & Stratégie

Tél : 01 40 18 72 00

Agence SHAN - Alexandre Daudin (Relations médias) / Florent Alba (Relations investisseurs) Tél : 01 44 50 51 76 / 01 44 50 51 71